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«Беневенто» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

вчера, 16:03

В рамках 25-го тура чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приезжает середняк Серии А «Верона». Матч состоится 3 марта, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.352.26
Fonbet Live! 31.00 15.00 1.06
Мелбет 3.26 3.36 2.34

Ставки букмекеров

«Верона» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается в 2.37. На успех «Беневенто» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.25, ничья идет за 3.25.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять за 1.88. Коэффициент на ТМ 2,5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.99.

Форма команд

«Беневенто» продолжает бороться за сохранение прописки в Серии А и давно не побеждает в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков, если клуб не найдет свою игру, то может опуститься ниже и обеспечить себе нервную концовку сезона. В прошлом туре «Беневенто» проиграл на выезде «Наполи» (0:2), а немного ранее сыграл вничью с «Ромой» (0:0).

«Верона» победила всего один раз в последних пяти матчах в чемпионате, но продолжает удерживать девятое место в таблице. В прошлом туре «Верона» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а немного ранее разошлась миром с «Дженоа» (2:2).

Информация для ставок

  • «Верона» не может выиграть на выезде пять встреч кряду
  • «Беневенто» не может выиграть уже восемь матчей подряд в чемпионате
  • В четырех из пяти последних матчей между командами заходила ставка «обе забьют — нет»
  • Три последних домашних матча «Беневенто» завершились вничью

Прогноз

Хозяева больше нуждаются в очках, но легко обыграть «Верону» будет не так просто. Предположим, что встреча закончится боевой ничьей с забитыми мячами. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.25 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Агробизнес» — «Шахтёр».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.352.26
Fonbet Live! 31.00 15.00 1.06
Мелбет 3.26 3.36 2.34
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:04
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Верона»
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