«Беневенто» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

В рамках 25-го тура чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приезжает середняк Серии А «Верона». Матч состоится 3 марта, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.
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0 : 3
завершен
вчера, 22:45
Ставки букмекеров
«Верона» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается в 2.37. На успех «Беневенто» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.25, ничья идет за 3.25.
Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять за 1.88. Коэффициент на ТМ 2,5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.99.
Форма команд
«Беневенто» продолжает бороться за сохранение прописки в Серии А и давно не побеждает в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков, если клуб не найдет свою игру, то может опуститься ниже и обеспечить себе нервную концовку сезона. В прошлом туре «Беневенто» проиграл на выезде «Наполи» (0:2), а немного ранее сыграл вничью с «Ромой» (0:0).
«Верона» победила всего один раз в последних пяти матчах в чемпионате, но продолжает удерживать девятое место в таблице. В прошлом туре «Верона» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а немного ранее разошлась миром с «Дженоа» (2:2).
Информация для ставок
- «Верона» не может выиграть на выезде пять встреч кряду
- «Беневенто» не может выиграть уже восемь матчей подряд в чемпионате
- В четырех из пяти последних матчей между командами заходила ставка «обе забьют — нет»
- Три последних домашних матча «Беневенто» завершились вничью
Прогноз
Хозяева больше нуждаются в очках, но легко обыграть «Верону» будет не так просто. Предположим, что встреча закончится боевой ничьей с забитыми мячами. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.25 можно в букмекерской конторе Мелбет.
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