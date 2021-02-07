«Бенфика» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.02.2021)

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сегодня, 21:22

18 тур чемпионата Португалии подарит нам интересный поединок, где «Бенфика» попытается сломить на своем стадионе сопротивление «Фамаликана». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 8 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на его победу 1.27. Поверить в успех «Фамаликау» можно за 11.5. На ничью в матче можно поставить за 5.8.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.80. На ТМ 3 коэффициент немного больше — 2.

Форма команд

«Бенфика» тур за туром продолжает терять очки. Команда впала в небольшой кризис и не может победить уже несколько матчей. Возможно, домашний матч с аутсайдером поможет коллективу обрести уверенность в своих силах. Последние две игры в чемпионате «Бенфика» завершила поражением от «Спортинга» (0:1) и ничьей с «Гимарайнш» (0:0).

«Фамаликау» чувствует себя неуверенно в чемпионате и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Клуб проигрывает практически все поединки. Последними играми «Фамаликау» стали поражения от «Морейренси» (0:2) и «Насьоналя» (1:2). Если команда не начнет зарабатывать очки, то следующий сезон они могут начать в низшем дивизионе Португалии.

Информация для ставок

«Фамаликау» проиграл шесть последних матчей из семи.

«Бенфика» не может выиграть уже четыре тура в чемпионате.

«Бенфика» не проигрывает уже девять матчей дома во всех турнирах.

В четырех из пяти встреч между командами заходила ставка «обе забьют».

Прогноз

«Бенфика» имеет серьезные амбиции и хочет участвовать в Лиге чемпионов в следующем году. Для этого необходимо преодолеть все свои проблемы и начать побеждать. Предлагаем поставить на победу «Бенфики» с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.78.