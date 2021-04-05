«Бенфика» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.04.21)

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вчера, 14:37

В 25-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле примет «Маритиму». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 5 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Бенфика» возьмет три очка в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев БК Бетсити принимает с небольшим коэффициентом – 1.18. Вероятность ничейного исхода оценивается в 7.60, а сенсация в виде победы «Маритиму» отмечена в 16.00.

С ощутимым перевесом в линии букмекера идут ставки на результативный исход встречи. Исход с тоталом больше (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.51, меньше – 2.49.

Форма команд

В последнем матче чемпионата Португалии «Бенфика» победила в гостях «Брагу» (2:0). Этот успех позволил лиссабонскому коллективу обойти прямого конкурента и подняться на третье место в турнирной таблице.

Победная серия «орлов» в лиге затянулась на четыре тура. До этого «Бенфика» поочередно обыграла «Риу Аве» (2:0), «Белененсеш» (3:0) и «Боавишту» (2:0).

Для «Маритиму» проходящий сезон португальского чемпионата складывается сложно. На данный момент команда входит в тройку худших лиги, разделяя этот статус с «Насьоналем» и «Боавиштой». Впрочем, назвать положение гостей безысходным нельзя, поскольку безопасная зона находится на расстоянии одного очка.

В прошлом туре лиги «Маритиму» потерпел 15 поражение, проиграв дома «Фамаликану». Перед этим команда оформила шестую викторию в чемпионате, обыграв в гостях «Насьонал» (2:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла 14 прошлых домашних матчей у «Маритиму» во всех турнирах

«Бенфика» побеждала в 12 из 15 предыдущих игр чемпионата на своем поле

«Маритиму» проиграл 8 из 10 предыдущих поединков лиги

В 8 последних встречах команд на поле «Бенфики» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Учитывая турнирное положение и форму хозяев, они не могут позволить себе потерю очков в этой встрече. На своем поле «орлы» стабильно побеждают «Маритиму» в результативных поединках. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Бенфики» и тотал больше (2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.