«Бетис» — «Леванте». Прогноз на матч Ла Лиги (19.03.2021)

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вчера, 23:26

«Бетис» сыграет против «Леванте» в рамках очередного тура в Испанской Примере. Этот поединок будет сыгран 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

«Бетис» фаворит этого матча — на его победу можно поставить по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу «Леванте» за 4.30.

Форма команд

«Бетис» идет на шестой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 42 пункта. В нынешнем сезоне у «бетикос» 13 побед, три раза команда сыграла вничью и проиграла 11 поединков. В последних матчах у «Бетиса» все было хорошо, пока клуб не сыграл в дерби против «Севильи», в котором потерпел поражение.

«Леванте» находится на девятой строчке в таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне «лягушки» выиграли восемь поединков, 11 раз сыграли вничью и проиграли восемь матчей. В последних матчах у «Леванте» получается не все, клуб часто теряет очки.

Информация для ставок

«Бетис» выиграл четыре матча из последних пяти

«Леванте» проиграл один матч из последних пяти

«Бетис» забил семь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на голы «Бетиса» в обоих таймах по коэффициенту 2.55. Это будет интересный матч, где явными фаворитами считаются хозяева.

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