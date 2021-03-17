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«Бетис» — «Леванте». Прогноз на матч Ла Лиги (19.03.2021)

вчера, 23:26

«Бетис» сыграет против «Леванте» в рамках очередного тура в Испанской Примере. Этот поединок будет сыгран 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.714.55
Фонбет 1.85 3.70 4.20
Мелбет 1.89 3.88 4.34
Pin-Up 1.88 3.80 4.15

Ставки букмекеров

«Бетис» фаворит этого матча — на его победу можно поставить по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу «Леванте» за 4.30.

Форма команд

«Бетис» идет на шестой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 42 пункта. В нынешнем сезоне у «бетикос» 13 побед, три раза команда сыграла вничью и проиграла 11 поединков. В последних матчах у «Бетиса» все было хорошо, пока клуб не сыграл в дерби против «Севильи», в котором потерпел поражение.

«Леванте» находится на девятой строчке в таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне «лягушки» выиграли восемь поединков, 11 раз сыграли вничью и проиграли восемь матчей. В последних матчах у «Леванте» получается не все, клуб часто теряет очки.

Информация для ставок

  • «Бетис» выиграл четыре матча из последних пяти
  • «Леванте» проиграл один матч из последних пяти
  • «Бетис» забил семь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на голы «Бетиса» в обоих таймах по коэффициенту 2.55. Это будет интересный матч, где явными фаворитами считаются хозяева.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.69 2.29
Мелбет 2.19 1.79
Pin-Up 3.45 1.33 2.17 1.72 1.70 2.20
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:42
Победа хозяев
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