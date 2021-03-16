«Бирмингем» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

«Бирмингем» сыграет против «Рединга» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 17 марта 2021 года. В нынешнем сезоне у «Рединга» есть неплохие шансы на попадание в АПЛ, самое главное — это побеждать в каждом из оставшихся матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Рединга» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на победу «Бирмингема» по коэффициенту 3.50 и на ничейный исход (3.15).
Форма команд
В этом сезоне «Бирмингем» выглядит беспомощным, этот клуб всего в одном шаге от попадания в подвал турнирной таблицы. Команда находится на 21-й строчке и имеет в активе 35 пунктов. Клуб выиграл восемь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах. Команда забила 26 голов и пропустила 46 мячей. В последних поединках «Бирмингем» показывает плохую игру и постоянно теряет очки.
«Рединг» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб очень хорошо играет в этом сезоне и заслуженно занимает свое место. В активе у команды 61 очко, столько же, сколько и у «Барнсли», но «Рединг» опережает соперника по дополнительным показателям. Команда забила 50 голов и пропустила 38 мячей. В активе «Рединга» 18 побед, семь ничьих и 11 поражений. В последних поединках этот клуб регулярно набирает очки, не исключено, что удачная серия продолжится уже в грядущем матче.
Информация для ставок
- «Рединг» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти
- «Бирмингем» выиграл только один матч из последних пяти
- «Рединг» пропустил всего два гола в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Бирмингем» не проиграет по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на то, что только «Рединг» забьет в обоих таймах по коэффициенту 3.75.