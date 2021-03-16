«Бирмингем» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

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вчера, 22:38

«Бирмингем» сыграет против «Рединга» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 17 марта 2021 года. В нынешнем сезоне у «Рединга» есть неплохие шансы на попадание в АПЛ , самое главное — это побеждать в каждом из оставшихся матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Рединга» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на победу «Бирмингема» по коэффициенту 3.50 и на ничейный исход (3.15).

Форма команд

В этом сезоне «Бирмингем» выглядит беспомощным, этот клуб всего в одном шаге от попадания в подвал турнирной таблицы. Команда находится на 21-й строчке и имеет в активе 35 пунктов. Клуб выиграл восемь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах. Команда забила 26 голов и пропустила 46 мячей. В последних поединках «Бирмингем» показывает плохую игру и постоянно теряет очки.

«Рединг» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб очень хорошо играет в этом сезоне и заслуженно занимает свое место. В активе у команды 61 очко, столько же, сколько и у «Барнсли», но «Рединг» опережает соперника по дополнительным показателям. Команда забила 50 голов и пропустила 38 мячей. В активе «Рединга» 18 побед, семь ничьих и 11 поражений. В последних поединках этот клуб регулярно набирает очки, не исключено, что удачная серия продолжится уже в грядущем матче.

Информация для ставок

«Рединг» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти

«Бирмингем» выиграл только один матч из последних пяти

«Рединг» пропустил всего два гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Бирмингем» не проиграет по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на то, что только «Рединг» забьет в обоих таймах по коэффициенту 3.75.