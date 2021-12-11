«Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 10:01

В 15-м туре Бундеслиги «Боруссия» Д приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» можно поставить по коэффициенту 1.52, а поверить в успех «Бохума» можно по коэффициенту 5.6. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.6.

Форма команд

«Боруссия» Д несколько дней назад провела заключительный матч групповой стадии Лиги Чемпионов и уверенно обыграла «Бешикташ» (5:0). Впрочем, коллектив не смог выйти в плей-офф турнира. В двух последних турах Бундеслиги «Боруссия» Д проиграла на своем поле «Баварии» (2:3) и обыграла на выезде «Вольфсбург» (3:1).

«Бохум» показывает довольно неплохие результаты, в последних пяти матчах смог набрать девять очков. Перед стартом очередного тура Бундеслиги команда занимает десятое место. В прошлом матче Бундеслиги «Бохум» выиграл на выезде у «Аугсбурга» (3:2), а ранее обыграл и «Фрайбург» (2:1).

Информация для ставок

• «Бохум» выиграл семь из последних десяти поединков во всех турнирах

• Пять последних матчей «Боруссии» Д на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

• Шесть последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бохум» исторически является сложным соперником для «Боруссии» Д, поэтому отдавать предпочтение гостям в этом матче мы не можем. Предлагаем поверить в то, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58.