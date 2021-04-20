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«Болонья» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (21.04.2021)

вчера, 23:18

В 32-м туре чемпионата Италии в гости к «Болонье» приедет «Торино», который готов давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.342.94
Лига Ставок 2.50 3.40 2.90
Фонбет 2.55 3.35 2.80
Мелбет 2.57 3.40 3.00
1XBET 1.75 7.80 2.50
BetBoom 2.63 3.35 2.83

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и обезопасила себя от зоны вылета. Коллектив не решает серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, однако это не означает, что игроки будут расслаблены. Команда в последних пяти турах смогла набрать девять очков. В последнем туре «Болонья» разгромила «Специю», а неделей ранее уступила на выезде «Роме» (0:1).

«Торино» значительно улучшил свои результаты и за последние пять матчей уступил всего один раз. Команда немного отдалилась от зоны вылета и имеет на одну сыгранную игру меньше. В прошлом туре команда обыграла на своем поле «Рому», а немного ранее минимально обыграла «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

  • «Болонья» и «Торино» выиграли по четыре матча из последних десяти в чемпионате Италии
  • «Болонья» забивала в девяти из десяти последних домашних матчей чемпионата
  • Последние три матча между командами на поле «Болоньи» завершились ничейными результатами
  • Три последних встречи «Болоньи» и «Торино» заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Торино» находится в хорошей форме, скорее всего, команда сможет не проиграть этот матч, чем улучшит свое положение в таблице. Предлагаем не рисковать и выбрать вариант Х2 по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.65 2.37
Лига Ставок 2.13 1.72 1.70 2.16
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 3.00 1.39 3.70 1.25 1.59 2.38
BetBoom 3.21 1.37 2.06 1.80 1.64 2.34
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