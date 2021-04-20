«Болонья» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (21.04.2021)

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вчера, 23:18

В 32-м туре чемпионата Италии в гости к «Болонье» приедет «Торино», который готов давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и обезопасила себя от зоны вылета. Коллектив не решает серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, однако это не означает, что игроки будут расслаблены. Команда в последних пяти турах смогла набрать девять очков. В последнем туре «Болонья» разгромила «Специю», а неделей ранее уступила на выезде «Роме» (0:1).

«Торино» значительно улучшил свои результаты и за последние пять матчей уступил всего один раз. Команда немного отдалилась от зоны вылета и имеет на одну сыгранную игру меньше. В прошлом туре команда обыграла на своем поле «Рому», а немного ранее минимально обыграла «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

«Болонья» и «Торино» выиграли по четыре матча из последних десяти в чемпионате Италии

«Болонья» забивала в девяти из десяти последних домашних матчей чемпионата

Последние три матча между командами на поле «Болоньи» завершились ничейными результатами

Три последних встречи «Болоньи» и «Торино» заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Торино» находится в хорошей форме, скорее всего, команда сможет не проиграть этот матч, чем улучшит свое положение в таблице. Предлагаем не рисковать и выбрать вариант Х2 по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Мелбет.