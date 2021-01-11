«Борнмут» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.01.2021)

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11 января 2021, 16:42

«Борнмут» играет с большим желанием и самоотдачей. Удастся ли команде сломить сопротивление «Миллуолла», который весьма неплохо играет в последних встречах?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки. Победа «Борнмута» доступна за 1.70, ничья находится на отметке 3.85, а триумф команды гостей можно взять за 5.25.

Тотал в этой игре установлен на отметке в 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2.08, а меньше доступно за 1.83.

Форма команд

«Борнмут» очень неплохо действует в последних встречах. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице. Есть отставание от лидера, выраженное в шесть зачетных пунктов, и одна игра в запасе. В прошлом туре команде удалось справиться со «Сток Сити» (1:0). На этом была прервана серия из двух матчей без побед.

«Миллуолл» идет на 17-й позиции. Команда демонстрирует нестабильные результаты, победы чередуются поражениями. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Ковентри» (1:2). На текущий момент команда опережает зону вылета на шесть очков. Команда делает ставку на оборонительную игру и практически не рискует при переходе из обороны в атаку. Об этом свидетельствуют всего лишь 18 забитых мячей.

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл в семи из 10 последних домашних матчей

«Борнмут» выиграл в трех из четырех последних очных встреч команд

«Миллуолл» был сильнее в четырех из 10 последних выездных поединков

«Миллуолл» на протяжении последних двух игр не пропускает

Прогноз

По нашему мнению, гостям будет тяжело в грядущем поединке. Стоит признать, что «Борнмут» должен сосредоточиться на поставленных целях, иначе зацепиться за результат будет откровенно трудно.

Играем победу хозяев с котировкой 1.70 в букмекерской конторе Бетсити. Будет непросто, но все же класс команд разнится.

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