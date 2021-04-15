«Боруссия» М — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

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вчера, 06:05

В 29-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Боруссией» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет ожидает равную игру и предлагает примерно равные коэффициенты на обе команды. На триумф хозяев можно поставить по коэффициенту 2.55. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 2.6. ничейный исход оценивается в 3.65.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на тотал больше 3 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» оценивается в 1.49.

Форма команд

«Боруссия» М понемногу вышла из кризиса и не проигрывает уже три матча подряд. Команда потеряла очень много очков в начале 2021 года и сильно усложнила задачу выхода в еврокубки. В прошлом туре «Боруссия» сыграла вничью с «Гертой» (2:2), а немного ранее обыграла на своем поле «Фрайбург» (2:1)

«Айнтрахт» борется за место в Лиге чемпионов. Команда практически не проигрывает и занимает четвертое место, отставая от «Вольфсбурга» всего на одно очко. В последних двух турах «Айнтрахт» одержал победу над «Вольфсбургом» (4:3) и «Боруссией» Д (2:1).

Информация для ставок

«Боруссия» не проигрывает три матча подряд

«Айнтрахт» выиграл семь из десяти последних поединков

В семи последних выездных матчах «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» находится в отличной форме и в прошлых турах обыграл очень серьезных соперников. Предполагаем, что этот матч принесет коллективу очередные три очка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мелбет.