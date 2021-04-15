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«Боруссия» М — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

вчера, 06:05

В 29-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Боруссией» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.832.65
Лига Ставок 2.55 3.75 2.65
Фонбет 2.55 3.80 2.55
1хСтавка 2.55 3.82 2.69
Мелбет 2.58 3.86 2.71
BetBoom 2.59 3.77 2.63

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет ожидает равную игру и предлагает примерно равные коэффициенты на обе команды. На триумф хозяев можно поставить по коэффициенту 2.55. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 2.6. ничейный исход оценивается в 3.65.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на тотал больше 3 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» оценивается в 1.49.

Форма команд

«Боруссия» М понемногу вышла из кризиса и не проигрывает уже три матча подряд. Команда потеряла очень много очков в начале 2021 года и сильно усложнила задачу выхода в еврокубки. В прошлом туре «Боруссия» сыграла вничью с «Гертой» (2:2), а немного ранее обыграла на своем поле «Фрайбург» (2:1)

«Айнтрахт» борется за место в Лиге чемпионов. Команда практически не проигрывает и занимает четвертое место, отставая от «Вольфсбурга» всего на одно очко. В последних двух турах «Айнтрахт» одержал победу над «Вольфсбургом» (4:3) и «Боруссией» Д (2:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» не проигрывает три матча подряд
  • «Айнтрахт» выиграл семь из десяти последних поединков
  • В семи последних выездных матчах «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» находится в отличной форме и в прошлых турах обыграл очень серьезных соперников. Предполагаем, что этот матч принесет коллективу очередные три очка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 2.12 1.88
Лига Ставок 2.65 1.49 2.10 1.74
1хСтавка 2.46 1.52
Мелбет 2.46 1.52
BetBoom 4.52 1.22 2.56 1.54 2.03 1.83
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:22
Гости не проиграют
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