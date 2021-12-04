«Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (04.12.2021)

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сегодня, 11:51

В 14 туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к главному конкуренту в нынешнем сезоне — «Боруссии» Дортмунд. Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Боруссии» Д, зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.31.

Форма команд

«Боруссия» Д провалилась в этом году в Лиге Чемпионов и не вышла в плей-офф, но в чемпионате Германии у коллектива дела идут весьма неплохо. Команда идет на втором месте, набрав 30 очков и отстает от «Баварии» всего на один пункт. В случае успеха «желто-черные» смогут возглавить турнирную таблицу. В двух последних встречах «Боруссия» Д выиграла у «Вольфсбурга» (3:1) и «Штутгарта» (2:1).

Мюнхенский клуб продолжает уверенные выступления в Бундеслиге, изредка допуская осечки. Тем не менее ему удается сохранять лидерство перед одним из самых важных матчей внутреннего первенства. «Бавария» набрала 31 очко, и даже ничья оставит коллектив на первом месте, но подопечные Нагельсманна всегда играют на победу, поэтому поединок обещает быть интересным и напряженным. В прошлом туре «Бавария» минимально обыграла «Арминию» (1:0), а ранее неожиданно уступила «Аугсбургу» (1:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей дортмундского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Боруссия» Д проиграла «Баварии» пять последних встреч во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Самое интересное противостояние в Германии ждет болельщиков уже на этих выходных. Хозяева в последнее время не могут составить конкуренцию «Баварии» как в гонке за чемпионство, так и в личных встречах. Предлагаем не рисковать и взять победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.