«Боруссия» М — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

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вчера, 22:12

В 22-м туре чемпионата Германии «Майнц» приедет в гости к «Боруссии» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.64. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно выбрать за 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.31. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.66.

Форма команд

«Боруссия» М за последние три матча смогла добыть всего два очка и потеряла несколько позиций в чемпионате. Сейчас команда находится на седьмом месте и при дальнейших стабильных результатах еще может побороться за топ-4 в Бундеслиге. В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0), а немного ранее проиграла дома «Кельну» (1:2).

«Майнц» никак не может покинуть предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Команда немного улучшила свои результаты, о чем свидетельствую две победы в последних двух матчах. До спасительного 15-го места команде не хватает четыре очка, клуб намерен бороться за выживание до конца. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью с «Байером» (2:2), а немного ранее обыграл «Унион Берлин» (1:0).

Информация для ставок

· Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» М закончились исходом «обе забьют».

· «Майнц» не может выиграть в гостях уже шесть матчей подряд.

· «Боруссия» М выиграла последние пять матчей у «Майнца».

· «Боруссия» М забивает в двадцати трёх официальных матчах подряд.

Прогноз

Хозяевам очень нужна победа, чтобы поправить свое турнирное положение и в хорошем настроении подойти к матчам Лиги чемпионов. «Майнц» плохо выступает на выезде и шансы коллектива на успех в нынешнем поединке минимальны. Сделать ставку на победу «Боруссии» М можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.64.