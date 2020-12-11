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«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (12.12.2020)

вчера, 07:09

«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» сыграют в одиннадцатом туре Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.646.17
BetCity 1.48 5.00 6.20
Fonbet 1.52 4.70 5.55
Мелбет 1.57 4.78 5.95
Лига ставок 1.52 4.70 5.40

Ставки букмекеров

На основные исходы матча, который состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк», букмекерская компания Фонбет предложила такие котировки: победу дортмундской «Боруссии» можно сыграть с коэффициентом 1.58, гостевой успех «Штутгарта» оценивается в 5.55. Заключить пари на ничью БК предлагают с котировкой 4.88.

Букмекеры считают, что с большой долей вероятности команды суммарно забьют минимум три мяча. Так, за ставку на ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.42 против 2.85 на ТМ (2.5).

Форма команд

«Боруссия» занимает четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Команда из Дортмунда не побеждала в двух предыдущих турах. После сенсационного поражения от «Кельна» на домашней арене (1:2) подопечные Люсьена Фавра не смогли в гостях сломить сопротивление «Айнтрахта» (1:1).

В Лиге чемпионов «Боруссия» отметилась гостевой победой над «Зенитом» (2:1) и квалифицировалась в раунд плей-офф с первого места. В лазарете команды находится лучший бомбардир «шмелей» Эрлинг Холанд.

«Штутгарт» вернулся в элиту немецкого футбола спустя год. Сейчас «швабы» занимают восьмую позицию в рейтинге, имея 14 очков в активе. В прошлом туре первенства команда прервала серию без побед, которая длилась с середины октября. Подопечные Пеллегрино Матараццо переиграли в гостях «Вердер» со счетом 2:1.

Информация для ставок

  • «Штутгарт» проиграл три прошлых очных встречи с «Боруссией»
  • В 12 предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола
  • «Штутгарт» не проигрывал в пяти гостевых матчах Бундеслиги – три победы и две ничьи
  • «Боруссия» проиграла два предыдущих домашних поединка в чемпионате Германии

Прогноз

«Боруссия» может столкнуться с достойным сопротивлением от «Штутгарта», который отлично проявляет себя в гостевых поединках. К тому же хозяева по-прежнему не могут рассчитывать на ряд ключевых футболистов, вокруг которых строится игра.

Вероятнее всего, нас ожидает результативный матч, в котором голы будут забивать обе команды. Берем ставку на ТБ (3,5), за которую БК Фонбет предлагает коэффициент 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.646.17
BetCity 1.48 5.00 6.20
Fonbet 1.52 4.70 5.55
Мелбет 1.57 4.78 5.95
Лига ставок 1.52 4.70 5.40
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STVA 1
STVA 1
вчера в 07:19
Дортмунду надо побеждать
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