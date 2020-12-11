«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (12.12.2020)

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вчера, 07:09

«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» сыграют в одиннадцатом туре Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

На основные исходы матча, который состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк», букмекерская компания Фонбет предложила такие котировки: победу дортмундской «Боруссии» можно сыграть с коэффициентом 1.58, гостевой успех «Штутгарта» оценивается в 5.55. Заключить пари на ничью БК предлагают с котировкой 4.88.

Букмекеры считают, что с большой долей вероятности команды суммарно забьют минимум три мяча. Так, за ставку на ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.42 против 2.85 на ТМ (2.5).

Форма команд

«Боруссия» занимает четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Команда из Дортмунда не побеждала в двух предыдущих турах. После сенсационного поражения от «Кельна» на домашней арене (1:2) подопечные Люсьена Фавра не смогли в гостях сломить сопротивление «Айнтрахта» (1:1).

В Лиге чемпионов «Боруссия» отметилась гостевой победой над «Зенитом» (2:1) и квалифицировалась в раунд плей-офф с первого места. В лазарете команды находится лучший бомбардир «шмелей» Эрлинг Холанд.

«Штутгарт» вернулся в элиту немецкого футбола спустя год. Сейчас «швабы» занимают восьмую позицию в рейтинге, имея 14 очков в активе. В прошлом туре первенства команда прервала серию без побед, которая длилась с середины октября. Подопечные Пеллегрино Матараццо переиграли в гостях «Вердер» со счетом 2:1.

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл три прошлых очных встречи с «Боруссией»

В 12 предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола

«Штутгарт» не проигрывал в пяти гостевых матчах Бундеслиги – три победы и две ничьи

«Боруссия» проиграла два предыдущих домашних поединка в чемпионате Германии

Прогноз

«Боруссия» может столкнуться с достойным сопротивлением от «Штутгарта», который отлично проявляет себя в гостевых поединках. К тому же хозяева по-прежнему не могут рассчитывать на ряд ключевых футболистов, вокруг которых строится игра.