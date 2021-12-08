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«Брага» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 11:16

«Брага» сыграет против «Црвены Звезды». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.803.99
Фонбет 1.90 3.60 4.00
Мелбет 1.96 3.82 4.08
1XBET 1.96 3.82 4.08
BetBoom 1.91 3.74 4.14

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Брага». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Црвены Звезды» в 3.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Брага» играет в группе F. В активе у португальцев девять баллов и вторая строчка в турнирной таблице. У коллектива три победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Португальцы забили 11 голов и пропустили восемь мячей.

«Црвена Звезда» — лидер группы F. У команды в активе три победы, одна ничья и одно поражение, всего — десять баллов. Коллектив забил пять голов и пропустил три мяча.

Информация для ставок

● «Црвена Звезда» выиграла семь игр кряду
● «Брага» выиграла три матча из последних пяти
● У «Црвены Звезды» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке ничейный исход или победа «Црвены Звезды» по коэффициенту 1.90. Сербы могут переиграть португальцев в очной встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
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Все комментарии
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сегодня в 11:19
«Брага» выиграет матч.
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