«Брага» — «Порту». Прогноз на матч Кубка Португалии (10.02.2021)

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сегодня, 03:15

В первом полуфинальном матче Кубка Португалии «Брага» ждет в гости «Порту». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет в гостях, и поставить на её победу можно с коэффициентом 2.35. Победа «Браги» оценивается в 3.05, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.3.

На ТБ 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.91. Есть большая вероятность, что команды обменяются голами. Коэффициент на такой исход составляет 1.69.

Форма команд

«Порту» считается одной из самых титулованных команд Португалии, но еще один кубок страны ей не помешает. Коллектив настроен на победу и давно не проигрывает, если не учитывать неудачу в матче со «Спортингом» в Кубке Лиги. «Порту» несколько дней назад встречался с «Брагой» в рамках чемпионата, матч завершился вничью (2:2). Туром ранее «драконы» сыграли вничью на выезде с «Белененсешем» (0:0).

«Брага» занимает третье место в чемпионате и отстает от «Порту» на 3 очка. Команда находится в отличной форме, и результаты последних матчей это подтверждают. Помимо ничьей с «Порту» в последних турах «Брага» одержала победы над «Портимоненси» (2:1) и «Морейренсе» (4:0).

Информация для ставок

«Брага» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч «Порту» завершились исходом «обе не забьют»

В четырех из пяти последних очных встреч команд был зафиксирован исход с тоталом больше 2.5 мячей

«Порту» на протяжении уже четырех матчей не может обыграть «Брагу» на ее стадионе

Прогноз

Нас ждет сложный матч с множеством контратак и высоким прессингом от коллективов. Полуфинальная стадия состоит из двух матчей, поэтому предположим, что никто сразу рисковать не станет. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью с коэффициентом 3.3.