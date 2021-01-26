«Брага» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (26.01.2021)

1611638801

26 января 2021, 08:26

15-й тур португальской Примейры подарит нам интересную встречу, в которой «Брага» принимает дома «Жил Висенте». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 26 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.39. Поверить в успех гостей можно за 9.20. Ничейный результат котируется цифрой 4.40.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.8. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 2.01.

Форма команд

«Брага» находится в группе лидеров чемпионата Португалии и на данный момент занимает 5-е место, отставая от лидера «Спортинга» на 9 пунктов. Команда показывает стабильный результат, однако поражения иногда проскакивают. Так, в 14-м туре «Брага» уступила «Пасуш де Ферейра» (0:2), а за тур до этого оказалась сильнее «Маритиму» (2:1).

Что касается «Жил Висенте», то здесь гораздо больше поводов задуматься об игре команды. Гости находятся очень близко к зоне вылета, и последние результаты не радуют болельщиков, тренеров и президента клуба. Последние два поединка закончились поражениями от «Маритиму» (0:1) и «Фаренсе» (1:3). Команде нужны изменения, чтобы настроиться на свою игру.

Информация для ставок

«Жил Висенте» смог победить только в одном матче из последних пяти

Четыре из пяти последних личных встреч команд закончились исходом ТМ 2,5

«Брага» не проигрывает уже 11 домашних матчей во всех турнирах

«Жил Висенте» одержал победу в одном выездном матче из восьми

Прогноз

«Брага» успешно борется за зону еврокубков, и чтобы в нее попасть, необходимо выигрывать подобные матчи. Маловероятно, что «Жил Висенте» сможет остановить атакующую линию «Браги». Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с коэффициентом 1.39.

Для тех, кто хочет более рискованную ставку, предлагаем альтернативный вариант: победа «Браги» с форой -1.5 за 2.17.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал».