«Брест» — «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 (13.12.2020)

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вчера, 12:47

В четырнадцатом туре чемпионата Франции «Брест» на своем поле сыграет против «Реймса». Прогноз и обзор котировок букмекеров на матч 13 декабря 2020 года вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этой встрече аналитики букмекерской конторы Бетсити считают хозяев поля. Ставки на победу «Бреста» принимаются с котировкой 2.36, а вероятность победы «Реймса» оценивается в 3.26. Заключить пари на ничейный исход противостояния предлагается с коэффициентом 3.48.

На результативность матча букмекер выставил практически равную линию. Заиграть исход ТБ (2,5) можно с котировкой 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Брест» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда одержала шесть побед и семь раз проиграла. В прошлом туре Лиги 1 хозяева уступили в гостях «Бордо» (0:1). Перед этим «Брест» одержал три виктории кряду, обыграв «Метц» (2:0), «Сент-Этьен» (4:1) и «Лилль» (3:2).

«Реймс» из-за серии неудачных матчей опустился на восемнадцатое место в турнирной таблице. В четырех предыдущих поединках команда набрала только два очка, сыграв вничью с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (4:4). Между этими поединками гости проиграли «Лиону» (0:3) и «Ниму» (0:1). Защита «Реймса» пропустила 22 гола в тринадцати встречах.

Информация для ставок

• В 11 из 12 предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

• «Брест» не пропускал голов в 5 из 7 прошлых матчей против «Реймса» на своем стадионе

• «Реймс» не забивал голов в 3 предыдущих поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Брест» отлично проявляет себя в домашних поединках. На своем поле команда выиграла четыре из пяти прошлых встреч. К этому добавим, что «Реймс» редко добивается положительных результатов на стадионе соперника.

Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на победу «Бреста» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.