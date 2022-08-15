«Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.08.2022)

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сегодня, 10:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Буде-Глимт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Динамо» Загреб оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Буде-Глимт» семимильными шагами идет к своему первому в истории групповому турниру в Лиге Чемпионов и для достижения этой цели осталось пройти всего одного противника. Команда будет иметь дело с опытным «Динамо» Загреб, который очень много раз играл в Лиге Чемпионов, поэтому от команды потребуется максимальная самоотдача. Два последних поединка «Буде-Глимт» завершились победой в чемпионате над «Сарспсбор 08» (4:1) и ничьей с «Жальгирис» (1:1) в Лиге Чемпионов.

«Динамо» Загреб не имел больших проблем на прошлом этапе Лиги Чемпионов, однако в финале квалификации такого легкого противостояния точно не выйдет. В прошлом сезоне коллектив проиграл на этой стадии турнира, поэтому не хочет повторять свои же ошибки. В чемпионате команда из Загреба разгромила в принципиальном матче «Хайдук» (4:1) и вышла на первое место с 13 очками в активе.

Информация для ставок

«Буде-Глимт» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Динамо» Загреб завершились исходом «обе забьют»

«Буде-Глимт» выиграл пять последних домашних матчей с общим счетом (29:1)

Прогноз

Норвежский клуб очень мощно играет на своем стадионе и «Динамо» Загреб придется очень непросто в первой встрече точно. Предлагаем сделать ставку на победу «Буде-Глимт» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.