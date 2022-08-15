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«Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.08.2022)

сегодня, 10:25
Динамо Загреб

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Буде-Глимт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Динамо» Загреб оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.553.13
Лига Ставок 2.32 3.60 3.00
Мелбет 2.24 3.62 2.98
1XBET 2.24 3.62 2.98

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Буде-Глимт» семимильными шагами идет к своему первому в истории групповому турниру в Лиге Чемпионов и для достижения этой цели осталось пройти всего одного противника. Команда будет иметь дело с опытным «Динамо» Загреб, который очень много раз играл в Лиге Чемпионов, поэтому от команды потребуется максимальная самоотдача. Два последних поединка «Буде-Глимт» завершились победой в чемпионате над «Сарспсбор 08» (4:1) и ничьей с «Жальгирис» (1:1) в Лиге Чемпионов.

«Динамо» Загреб не имел больших проблем на прошлом этапе Лиги Чемпионов, однако в финале квалификации такого легкого противостояния точно не выйдет. В прошлом сезоне коллектив проиграл на этой стадии турнира, поэтому не хочет повторять свои же ошибки. В чемпионате команда из Загреба разгромила в принципиальном матче «Хайдук» (4:1) и вышла на первое место с 13 очками в активе.

Информация для ставок

  • «Буде-Глимт» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Динамо» Загреб завершились исходом «обе забьют»
  • «Буде-Глимт» выиграл пять последних домашних матчей с общим счетом (29:1)

Прогноз

Норвежский клуб очень мощно играет на своем стадионе и «Динамо» Загреб придется очень непросто в первой встрече точно. Предлагаем сделать ставку на победу «Буде-Глимт» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.66 2.29
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.18
Мелбет 2.16 1.74
1XBET 2.16 1.74
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