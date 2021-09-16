«Будё-Глимт» — «Заря». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

1631810725

сегодня, 19:45

Стартовавшая Лига конференций подарит нам поединок в Норвегии, где «Будё-Глимт» на своем поле примет луганскую «Зарю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом противостоянии букмекеры выделяют норвежский коллектив. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.8 на победу хозяев. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.74, а взять победу гостей можно по коэффициенту 4.22. Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.8 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98. Обмен голами в этой игре стоит 1.9.

Форма команд

«Будё-Глимт» перед стартовым поединком Лиги конференций провел игру национального чемпионата, где на своем поле не смог обыграть «Одд». Игра была равной и проходила в достаточно боевом ключе, счет (1:1) вполне отображает все происходившее на футбольном поле.

«Заря» тоже поучаствовала в игре чемпионата и также не смогла победить. Команда побывала во Львове, где сразилась с «Рухом». Создав большое количество голевых моментов, но не реализовав их, завершила игру со счетом 1:1.

Информация для ставок

«Будё-Глимт» не проигрывает в семи поединках подряд

«Заря» забивает в восьми из девяти матчей кряду

Четыре из пяти крайних встреч с участием «Зари» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее. Оба коллектива не совсем удачно провели последние матчи своих чемпионатов и теперь настроены завоевать очки в очной встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.74 в букмекерской конторе Мелбет.