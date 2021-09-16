«Будё-Глимт» — «Заря». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

Стартовавшая Лига конференций подарит нам поединок в Норвегии, где «Будё-Глимт» на своем поле примет луганскую «Зарю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в этом противостоянии букмекеры выделяют норвежский коллектив. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.8 на победу хозяев. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.74, а взять победу гостей можно по коэффициенту 4.22. Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.8 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98. Обмен голами в этой игре стоит 1.9.
Форма команд
«Будё-Глимт» перед стартовым поединком Лиги конференций провел игру национального чемпионата, где на своем поле не смог обыграть «Одд». Игра была равной и проходила в достаточно боевом ключе, счет (1:1) вполне отображает все происходившее на футбольном поле.
«Заря» тоже поучаствовала в игре чемпионата и также не смогла победить. Команда побывала во Львове, где сразилась с «Рухом». Создав большое количество голевых моментов, но не реализовав их, завершила игру со счетом 1:1.
Информация для ставок
- «Будё-Глимт» не проигрывает в семи поединках подряд
- «Заря» забивает в восьми из девяти матчей кряду
- Четыре из пяти крайних встреч с участием «Зари» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее. Оба коллектива не совсем удачно провели последние матчи своих чемпионатов и теперь настроены завоевать очки в очной встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.74 в букмекерской конторе Мелбет.