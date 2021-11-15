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Чехия – Эстония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

15 ноября 2021, 15:52

В заключительном туре квалификации ЧМ-2022 в гости к Чехии приедет сборная Эстонии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Чехия
Эстония
2 : 0
завершен
16 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1010.2124.02
Фонбет 1.13 9.00 20.00
Мелбет 1.14 9.36 22.00
1XBET 1.20 7.90 17.00
BetBoom 1.12 8.76 20.69

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.09. Ничейный результат котируется по 10.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 40.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.18. Букмекеры не верят в то, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.73. Ставка на «обе забьют» составляет 2.85.

Форма команд

Чехия находится не в лучшей ситуации в своей группе, но еще сохраняет теоретические шансы на второе место. Сейчас в активе сборной 11 очков. В случае победы в предстоящем матче над Эстонией, команде придется ждать поражения Уэльса от Бельгии. В прошедших двух встречах сборная Чехии выиграла на выезде у Беларуси (2:0) и разошлась миром с Уэльсом (2:2). Разница забитых и пропущенных мячей команды (12:9).

Эстония занимает предпоследнее место в группе с четырьмя очками и имеет большое отставание от лидеров. Коллектив не смог навязать конкуренцию фаворитам группы и закономерно занимает свою позицию. В матче с Чехией команда может повлиять на турнирное положение соперника. В прошлой игре Эстония проиграла Бельгии (1:3), а ранее на своем поле уступила Уэльсу (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей Эстонии завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Чехия проиграла только два матча из десяти последних на своем поле
  • Чехия выиграла четыре последних матча с Эстонией с общим счетом (14:3)
  • Четыре последних выездных матча Эстонии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Чехия выглядит предпочтительнее Эстонии и нуждается в победе, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу с форой (-2.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.63
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 1.45 2.83
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Все комментарии
kjqm9rm8y4ub
kjqm9rm8y4ub
15 ноября в 16:36
Чехия одержит победу.
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