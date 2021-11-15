Чехия – Эстония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 15:52

В заключительном туре квалификации ЧМ -2022 в гости к Чехии приедет сборная Эстонии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.09. Ничейный результат котируется по 10.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 40.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.18. Букмекеры не верят в то, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.73. Ставка на «обе забьют» составляет 2.85.

Форма команд

Чехия находится не в лучшей ситуации в своей группе, но еще сохраняет теоретические шансы на второе место. Сейчас в активе сборной 11 очков. В случае победы в предстоящем матче над Эстонией, команде придется ждать поражения Уэльса от Бельгии. В прошедших двух встречах сборная Чехии выиграла на выезде у Беларуси (2:0) и разошлась миром с Уэльсом (2:2). Разница забитых и пропущенных мячей команды (12:9).

Эстония занимает предпоследнее место в группе с четырьмя очками и имеет большое отставание от лидеров. Коллектив не смог навязать конкуренцию фаворитам группы и закономерно занимает свою позицию. В матче с Чехией команда может повлиять на турнирное положение соперника. В прошлой игре Эстония проиграла Бельгии (1:3), а ранее на своем поле уступила Уэльсу (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Эстонии завершились исходом «обе забьют — нет»

Чехия проиграла только два матча из десяти последних на своем поле

Чехия выиграла четыре последних матча с Эстонией с общим счетом (14:3)

Четыре последних выездных матча Эстонии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Чехия выглядит предпочтительнее Эстонии и нуждается в победе, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу с форой (-2.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.