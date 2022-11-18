Германия – Япония. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

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вчера, 22:40

Ставки букмекеров

На поле выйдут сборные разного уровня, поэтому определить абсолютного фаворита встречи оказалось достаточно просто. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1.5 на победу немцев. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 4.5, а поверить в японцев можно по коэффициенту 6.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Германия будет одним из фаворитов турнира и серьезным образом готовится к турниру. Два дня назад подопечные Ханс-Дитер Флика провели контрольный поединок против сборной Омана и лишь в конце смогли дожать неуступчивого соперника и выиграть с минимальным счетом (1:0). Также в сентябре немцы расписали голевую ничью с Англией (3:3) и сохранили прописку в Лиге А в турнире Лига наций.

Сборная Японии также готовится к ЧМ -2022 через товарищеский матч и их соперником вчера стала сборная Канады. Победой порадовать болельщиков не удалось, на табло было зафиксировано поражение со счетом (1:2).

Информация для ставок

Германия завершила вничью пять из восьми последних матчей

У Японии три победы в шести последних поединках

Шесть из восьми последних встреч с участием Германии завершились результатом «обе забьют». Японии – «обе забьют – нет»

В трех из четырех последних играх сборной Японии было забито минимум два гола

Прогноз