«Чукарички Станком» — «Вождовац». Прогноз на матч сербской Суперлиги (16.07.2021)

В первом туре чемпионата Сербии нас ожидает встреча «Чукарички Станком» и «Вождоваца». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.
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2 : 1
завершен
вчера, 18:55
Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Вождоваца» зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по 4.0.
Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.
Форма команд
«Чукарички» готовились к сезону при помощи товарищеских игр, где смогли добыть две победы и ничью — в играх с тульским «Арсеналом» (3:1), с «Олимпией» из Любляны (2:1) и «Ашдодом» (1:1). Коллектив готов к чемпионату, а в первой игре будет стараться выжать максимум и добыть первые очки в копилку. Также надо учитывать, что клуб расстался с одним из ключевых игроков команды — защитник Димитрие Каменович отправился в «Лацио».
«Вождовац» также проводил товарищеские поединки, где имел возможность сыграть с четырьмя командами. Добыв две победы над «Младостью» (2:1) и «Будучностью» (1:0), коллектив после сыграл вничью с «Колубарой» (1:1), а также проиграл «Металацу» (0:1). К чемпионату готовы, а игра в первом туре с сильным соперником как раз и покажет степень этой готовности.
Информация для ставок
• «Чукарички» не проигрывают шесть поединков подряд
• Четыре из пяти последних игр с участием «Вождоваца» завершились результатом ТМ 2.5
• Последняя очная встреча завершилась победой «Вождоваца» (2:1)
Прогноз
Сделать ставку на победу «Чукарички Станком» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.