«Чукарички Станком» — «Вождовац». Прогноз на матч сербской Суперлиги (16.07.2021)

1626426862

вчера, 12:14

В первом туре чемпионата Сербии нас ожидает встреча «Чукарички Станком» и «Вождоваца». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Вождоваца» зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по 4.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Чукарички» готовились к сезону при помощи товарищеских игр, где смогли добыть две победы и ничью — в играх с тульским «Арсеналом» (3:1), с «Олимпией» из Любляны (2:1) и «Ашдодом» (1:1). Коллектив готов к чемпионату, а в первой игре будет стараться выжать максимум и добыть первые очки в копилку. Также надо учитывать, что клуб расстался с одним из ключевых игроков команды — защитник Димитрие Каменович отправился в «Лацио».

«Вождовац» также проводил товарищеские поединки, где имел возможность сыграть с четырьмя командами. Добыв две победы над «Младостью» (2:1) и «Будучностью» (1:0), коллектив после сыграл вничью с «Колубарой» (1:1), а также проиграл «Металацу» (0:1). К чемпионату готовы, а игра в первом туре с сильным соперником как раз и покажет степень этой готовности.

Информация для ставок

• «Чукарички» не проигрывают шесть поединков подряд

• Четыре из пяти последних игр с участием «Вождоваца» завершились результатом ТМ 2.5

• Последняя очная встреча завершилась победой «Вождоваца» (2:1)

Прогноз

Сделать ставку на победу «Чукарички Станком» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.