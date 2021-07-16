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«Чукарички Станком» — «Вождовац». Прогноз на матч сербской Суперлиги (16.07.2021)

вчера, 12:14

В первом туре чемпионата Сербии нас ожидает встреча «Чукарички Станком» и «Вождоваца». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.47 4.00 6.20
Мелбет 1.41 3.92 7.30
1XBET 1.42 3.84 7.00
BetBoom 1.45 4.15 7.40

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Вождоваца» зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по 4.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Чукарички» готовились к сезону при помощи товарищеских игр, где смогли добыть две победы и ничью — в играх с тульским «Арсеналом» (3:1), с «Олимпией» из Любляны (2:1) и «Ашдодом» (1:1). Коллектив готов к чемпионату, а в первой игре будет стараться выжать максимум и добыть первые очки в копилку. Также надо учитывать, что клуб расстался с одним из ключевых игроков команды — защитник Димитрие Каменович отправился в «Лацио».

«Вождовац» также проводил товарищеские поединки, где имел возможность сыграть с четырьмя командами. Добыв две победы над «Младостью» (2:1) и «Будучностью» (1:0), коллектив после сыграл вничью с «Колубарой» (1:1), а также проиграл «Металацу» (0:1). К чемпионату готовы, а игра в первом туре с сильным соперником как раз и покажет степень этой готовности.

Информация для ставок

• «Чукарички» не проигрывают шесть поединков подряд
• Четыре из пяти последних игр с участием «Вождоваца» завершились результатом ТМ 2.5
• Последняя очная встреча завершилась победой «Вождоваца» (2:1)

Прогноз

Сделать ставку на победу «Чукарички Станком» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.65 1.42 1.86 1.85 1.48 2.48
Мелбет 2.03 1.79
1XBET 4.71 1.17
BetBoom 2.85 1.37 1.90 1.80 1.50 2.40
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Все комментарии
kbkan5276wen
kbkan5276wen
вчера в 14:20
«Чукарички Станком» (Белград) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 12:44
Хозяева не проиграют
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