ЦСКА — «Ротор». Прогноз на матч чемпионата России (12.04.2021)

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сегодня, 00:15

ЦСКА встретится с «Ротором» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги 12 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается ЦСКА , на победу которого можно поставить по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.55. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Ротора» за 3.50.

Форма команд

ЦСКА набрал 43 очка и находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Армейцы» выиграли 13 поединков, четыре раза сыграли вничью и проиграли семь матчей. В последних играх ЦСКА переменчив, но ситуация может измениться после прихода на тренерский мостик Ивицы Олича. Хорват уже меняет игру «армейцев» и делает их более опасной командой.

«Ротор» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков. В активе этого клуба четыре победы, шесть ничьих и 14 поражений. В последних играх «Ротор» очень плох, команда регулярно теряет очки и показывает одну из худших серий в РПЛ в своем исполнении с момента начала чемпионата. Поединок против ЦСКА будет очень сложным.

Информация для ставок

«Ротор» не может выиграть четыре игры кряду

ЦСКА проиграл в трех матчах из последних пяти

проиграл в трех матчах из последних пяти У «Ротора» всего три забитых мяча за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» — коэффициент 1.65. Также можно поставить на то, что будет победа ЦСКА или ничейный исход — 1.05.

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