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ЦСКА — «Ротор». Прогноз на матч чемпионата России (12.04.2021)

сегодня, 00:15

ЦСКА встретится с «Ротором» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги 12 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.247.98
Лига Ставок 1.28 5.80 12.00
Мелбет 1.30 6.20 12.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается ЦСКА, на победу которого можно поставить по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.55. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Ротора» за 3.50.

Форма команд

ЦСКА набрал 43 очка и находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Армейцы» выиграли 13 поединков, четыре раза сыграли вничью и проиграли семь матчей. В последних играх ЦСКА переменчив, но ситуация может измениться после прихода на тренерский мостик Ивицы Олича. Хорват уже меняет игру «армейцев» и делает их более опасной командой.

«Ротор» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков. В активе этого клуба четыре победы, шесть ничьих и 14 поражений. В последних играх «Ротор» очень плох, команда регулярно теряет очки и показывает одну из худших серий в РПЛ в своем исполнении с момента начала чемпионата. Поединок против ЦСКА будет очень сложным.

Информация для ставок

  • «Ротор» не может выиграть четыре игры кряду
  • ЦСКА проиграл в трех матчах из последних пяти
  • У «Ротора» всего три забитых мяча за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» — коэффициент 1.65. Также можно поставить на то, что будет победа ЦСКА или ничейный исход — 1.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сельта» — «Севилья».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.66 2.43
Лига Ставок 2.14 1.71 1.68 2.19
Мелбет 2.26 1.75
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