«Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

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вчера, 18:54

7 августа «Дерби Каунти» примет «Хаддерсфилд» в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хаддерсфилд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев поля за 4.70.

Форма команд

«Дерби Каунти» в прошлом сезоне едва не вылетел в третью лигу. В этом сезоне команда принимала участие в четырех поединках, которые были товарищескими. Командой руководит Уэйн Руни, который за последний месяц влип сразу в несколько историй. Одна из этих историй касается команды — тренер клуба вышел на тренировку и травмировал своего капитана. У «Дерби» большая проблема с подбором игроков, команда не укомплектована. «Дерби» выиграл в двух матчах и столько же раз проиграл. Сейчас эта команда не вселяет уверенность.

«Хаддерсфилд» был неплох в прошлом сезоне, но в этом от команды ждут возвращения в АПЛ . Клуб провел несколько товарищеских поединков и даже принял участие в Кубке английской Лиги. В кубковой игре команда выиграла, а вот с товарищескими матчами не все так однозначно. Команда дважды проиграла и выиграла в тех же двух поединках. Клуб не может похвастаться стабильностью и уверенностью в себе. «Хаддерсфилд» мало забивает и часто пропускает, что нельзя назвать хорошей новостью для болельщиков.

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» выиграл три матча из последних пяти

«Дерби Каунти» выиграл два матча из последних десяти во всех турнирах

«Хаддерсфилд» забил пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.98.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Зюлте-Варегем» в матче чемпионата Бельгии с «Сент-Трюйденом».