«Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

7 августа «Дерби Каунти» примет «Хаддерсфилд» в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Хаддерсфилд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев поля за 4.70.
Форма команд
«Дерби Каунти» в прошлом сезоне едва не вылетел в третью лигу. В этом сезоне команда принимала участие в четырех поединках, которые были товарищескими. Командой руководит Уэйн Руни, который за последний месяц влип сразу в несколько историй. Одна из этих историй касается команды — тренер клуба вышел на тренировку и травмировал своего капитана. У «Дерби» большая проблема с подбором игроков, команда не укомплектована. «Дерби» выиграл в двух матчах и столько же раз проиграл. Сейчас эта команда не вселяет уверенность.
«Хаддерсфилд» был неплох в прошлом сезоне, но в этом от команды ждут возвращения в АПЛ. Клуб провел несколько товарищеских поединков и даже принял участие в Кубке английской Лиги. В кубковой игре команда выиграла, а вот с товарищескими матчами не все так однозначно. Команда дважды проиграла и выиграла в тех же двух поединках. Клуб не может похвастаться стабильностью и уверенностью в себе. «Хаддерсфилд» мало забивает и часто пропускает, что нельзя назвать хорошей новостью для болельщиков.
Информация для ставок
- «Хаддерсфилд» выиграл три матча из последних пяти
- «Дерби Каунти» выиграл два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Хаддерсфилд» забил пять мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на грядущий поединок — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.98.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Зюлте-Варегем» в матче чемпионата Бельгии с «Сент-Трюйденом».