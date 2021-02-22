ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

сегодня, 00:30

«Дерби Каунти» играет против «Хаддерсфилда» в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Поединок запланирован на 23 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.423.73
Fonbet 2.17 3.25 3.50
Мелбет 2.19 3.44 3.46
Лига ставок 2.13 3.25 3.45
Pin-up 2.10 3.35 3.40

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Дерби» принимаются по коэффициенту 2.14. Также можно поставить на ничейный исход за 3.40 и на победу «Хаддерсфилда» за 3.60.

Форма команд

«Дерби Каунти» привлек внимание тем, что эту команду начал тренировать легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни. Британец долгое время был играющим тренером «баранов», затем он решил попробовать себя в профессиональной тренерской карьере. Пока у экс-форварда получается не очень хорошо. «Дерби» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Команда забила 22 гола и пропустила 32. Всего у «Дерби» девять побед, семь ничьих и 14 поражений.

«Хаддерсфилд» расположился на 18-й строчке и опережает «Дерби Каунти» всего на два пункта. У клуба 38 забитых и 45 пропущенных голов. «Хаддерсфилд» побеждал в этом сезоне десять раз, еще шесть матчей завершились вничью и 15 поединков — поражением. Последние матчи с участием команды сложно оценивать. «Хаддерсфилду» будет трудно в матче против команды Уэйна Руни.

Информация для ставок

  • «Дерби Каунти» выиграл три из последних пяти матчей
  • «Хаддерсфилд» выиграл лишь один поединок из последних пяти матчей
  • «Дерби» забивал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол забьет «Дерби Каунти» — коэффициент 1.74. Матч будет сложным, но больше верится в победу команды Уэйна Руни.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брайтон» — «Кристал Пэлас».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.423.73
Fonbet 2.17 3.25 3.50
Мелбет 2.19 3.44 3.46
Лига ставок 2.13 3.25 3.45
Pin-up 2.10 3.35 3.40
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100