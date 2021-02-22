«Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

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сегодня, 00:30

«Дерби Каунти» играет против «Хаддерсфилда» в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Поединок запланирован на 23 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Дерби» принимаются по коэффициенту 2.14. Также можно поставить на ничейный исход за 3.40 и на победу «Хаддерсфилда» за 3.60.

Форма команд

«Дерби Каунти» привлек внимание тем, что эту команду начал тренировать легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни. Британец долгое время был играющим тренером «баранов», затем он решил попробовать себя в профессиональной тренерской карьере. Пока у экс-форварда получается не очень хорошо. «Дерби» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Команда забила 22 гола и пропустила 32. Всего у «Дерби» девять побед, семь ничьих и 14 поражений.

«Хаддерсфилд» расположился на 18-й строчке и опережает «Дерби Каунти» всего на два пункта. У клуба 38 забитых и 45 пропущенных голов. «Хаддерсфилд» побеждал в этом сезоне десять раз, еще шесть матчей завершились вничью и 15 поединков — поражением. Последние матчи с участием команды сложно оценивать. «Хаддерсфилду» будет трудно в матче против команды Уэйна Руни.

Информация для ставок

«Дерби Каунти» выиграл три из последних пяти матчей

«Хаддерсфилд» выиграл лишь один поединок из последних пяти матчей

«Дерби» забивал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол забьет «Дерби Каунти» — коэффициент 1.74. Матч будет сложным, но больше верится в победу команды Уэйна Руни.

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