«Десна» — «Динамо» К: прогноз на матч чемпионата Украины (21.02.2021)

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сегодня, 12:12

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 15-й тур чемпионата Украины. «Динамо» К сыграет на своем поле против «Десны» из Чернигова по техническим причинам.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является киевский клуб. Поставить на победу команды можно с коэффициентом 1.76. Победа «Десны» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.93 на тотал больше 2.5 мячей. Не очень сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – за 1.87. Поставить на исход «обе забьют» можно с коэффициентом 1.88.

Форма команд

«Динамо» К в этом месяце успело провести уже два официальных поединка. После домашней победы над «Олимпиком» (3:1) в чемпионате команда сыграла первый домашний матч в 1/16 Лиги Европы против чемпиона Бельгии «Брюгге» (1:1). Команда сейчас лидирует в чемпионате и опережает «Шахтер» на 3 пункта.

«Десна» в прошлом туре уступила в напряженном поединке луганской «Заре» (1:3). Команда занимает третью позицию в турнирной таблице и ведет борьбу за прямое попадание в группу Лиги Европы на следующий сезон. За последние пять матчей коллектив набрал 7 очков из 15 возможных.

Информация для ставок

• «Десна» проиграла всего один матч из последних шести в чемпионате Украины

• «Динамо» имеет серию без поражений в чемпионате из пяти матчей

• Киевский клуб выиграл шесть матчей подряд на выезде в УПЛ

• «Десна» не проигрывает «Динамо» уже три официальных матча

Прогноз

Все мысли у киевской команды сейчас об ответном поединке в Бельгии против «Брюгге». Но игрокам и Мирче Луческу не стоит забывать о том, что «Шахтер» преследует команду и находится на расстоянии трех очков. Считаем, что «Динамо» сможет малыми силами добыть победу у команды из Чернигова. Сделать ставку на победу киевского клуба можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.76.