«Динамо» К — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (18.09.2021)

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сегодня, 12:29

В рамках восьмого тура УПЛ киевское «Динамо» дома сразится с «Александрией».

Ставки букмекеров

Чемпион страны является абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.5. Победа «Александрии» оценивается по коэффициенту 11.0, а ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 5.2.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по 2.26.

Форма команд

«Динамо» во вторник проводило матч Лиги чемпионов, где сражалось с португальской «Бенфикой». В конце поединка у команды были отличные шансы вырвать победу и одержать три очка, но невезение и система VAR не позволили киевлянам ощутить радость победы, ничья (0:0).

«Александрия» продолжает удивлять, после семи туров чемпионата клуб находится на третьем месте в турнирной таблице. Игра с киевским клубом станет настоящим испытанием для александрийцев, которые вот уже несколько туров не знают вкуса поражений.

Информация для ставок

• Беспроигрышные серии «Динамо» и «Александрии» составляют пять поединков

• «Александрия» забивает в семи из восьми крайних матчей

• Четыре последних игры «Динамо» завершились результатом «обе забьют – нет»

• Минувшая очная встреча закончилась поражением «Александрии» (1:2)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.0 в букмекерской конторе Мелбет.