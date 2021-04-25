«Динамо» Киев — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (25.04.2021)

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вчера, 09:52

Интересную встречу двух команд подарит нам 23-й тур чемпионата Украины. «Динамо Киев» сыграет на своем поле с «Ингульцом». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этом матче является «Динамо» Киев, сделать ставку на них можно по коэффициенту 1.17. Поставить на победу «Ингульца» можно по коэффициенту 22. Ничейный исход в этом поединке котируется в 6.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.23. Вероятность того, что команды обменяются голами, определяется коэффициентом 2.44.

Форма команд

«Ингулец» идет в середине таблицы чемпионата, в последних трех матчах он не смог одержать ни одной победы. Коллектив имеет основную цель на сезон – сохранение места в УПЛ , на данный момент клуб с ней справляется. За несколько матчей до конца чемпионата клубу следует собраться с силами и стабильно набирать очки. В последних двух турах «Ингулец» сыграл вничью с «Рухом» (0:0), а немного ранее проиграл «Заре» (0:2).

Киевское «Динамо» после победы над главным конкурентом «Шахтёром» практически гарантировало себе чемпионство. Команда находится в хорошей форме и настроении, поэтому в этом матче «Ингульцу» придется очень нелегко. В прошлом матче «Динамо» оформило себе путевку в финал Кубка Украины, обыграв «Агробизнес» (3:0), а в чемпионате клуб победил «Шахтёр» (1:0).

Информация для ставок

«Динамо» Киев выиграло восемь матчей из последних десяти во всех турнирах

«Ингулец» проиграл четыре выездных матча из пяти последних в УПЛ

«Динамо» не пропускает на своем поле четыре матча подряд в чемпионате и Кубке Украины

Матч первого круга между командами завершился победой киевского клуба (2:0)

Прогноз

«Динамо» Киев не будет иметь особых проблем с «Ингульцом». Класс киевлян намного выше, клуб имеет все возможности для легкой победы. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой -1.5 можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

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