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«Динамо» Киев — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (25.04.2021)

вчера, 09:52

Интересную встречу двух команд подарит нам 23-й тур чемпионата Украины. «Динамо Киев» сыграет на своем поле с «Ингульцом». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этом матче является «Динамо» Киев, сделать ставку на них можно по коэффициенту 1.17. Поставить на победу «Ингульца» можно по коэффициенту 22. Ничейный исход в этом поединке котируется в 6.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.23. Вероятность того, что команды обменяются голами, определяется коэффициентом 2.44.

Форма команд

«Ингулец» идет в середине таблицы чемпионата, в последних трех матчах он не смог одержать ни одной победы. Коллектив имеет основную цель на сезон – сохранение места в УПЛ, на данный момент клуб с ней справляется. За несколько матчей до конца чемпионата клубу следует собраться с силами и стабильно набирать очки. В последних двух турах «Ингулец» сыграл вничью с «Рухом» (0:0), а немного ранее проиграл «Заре» (0:2).

Киевское «Динамо» после победы над главным конкурентом «Шахтёром» практически гарантировало себе чемпионство. Команда находится в хорошей форме и настроении, поэтому в этом матче «Ингульцу» придется очень нелегко. В прошлом матче «Динамо» оформило себе путевку в финал Кубка Украины, обыграв «Агробизнес» (3:0), а в чемпионате клуб победил «Шахтёр» (1:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» Киев выиграло восемь матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Ингулец» проиграл четыре выездных матча из пяти последних в УПЛ
  • «Динамо» не пропускает на своем поле четыре матча подряд в чемпионате и Кубке Украины
  • Матч первого круга между командами завершился победой киевского клуба (2:0)

Прогноз

«Динамо» Киев не будет иметь особых проблем с «Ингульцом». Класс киевлян намного выше, клуб имеет все возможности для легкой победы. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой -1.5 можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Заря» — «Олимпик».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.63 1.73 2.09
Лига Ставок 2.65 1.44 2.13 1.67
1XBET 5.38 1.15
BetBoom 4.40 1.17 2.50 1.47 1.95 1.75
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Ингулец»
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