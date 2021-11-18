«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (20.11.2021)

1637231650

18 ноября 2021, 13:34

В 15-м туре чемпионата Украины нас ждет встреча «Днепра-1» с «Александрией». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Игра двух команд из верхней части турнирной таблицы. Котировки букмекеров выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 1.9. Если победят гости, то зайдет коэффициент 4.15. На ничейный результат дается коэффициент 3.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» продолжает радовать своих болельщиков победами. В последних двух турах клуб сумел оформить шесть очков в играх с «Ингульцом» и «Минаем», обыграв их (1:0) и (4:0) соответственно. Уверенные результаты позволяют команде занимать пятое место с неплохим отрывом от ближайших преследователей.

«Александрия» как раз и является преследователем своих нынешних соперников, находясь строчкой ниже и имея в активе на пять очков меньше. Команда в минувших турах была надежной в обороне и не позволила отличиться сначала «Руху» (0:0), а затем и харьковскому «Металлисту 1925» (2:0).

Информация для ставок

«Днепр-1» выиграл четыре из пяти последних поединков

Беспроигрышная серия «Александрии» составляет четыре матча (две победы и две ничьи)

Три минувших очных встречи завершились вничью (без учета дополнительного времени)

Восемь из девяти крайних игр клуба «Днепр-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы станем свидетелями игры двух стабильных коллективов из верхней части турнирной таблицы. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.