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«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (20.11.2021)

18 ноября 2021, 13:34

В 15-м туре чемпионата Украины нас ждет встреча «Днепра-1» с «Александрией». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Днепр-1
Александрия
3 : 1
завершен
20 ноября 2021, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.414.46
Мелбет 1.85 3.48 4.44
1XBET 1.86 3.48 4.44

Ставки букмекеров

Игра двух команд из верхней части турнирной таблицы. Котировки букмекеров выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 1.9. Если победят гости, то зайдет коэффициент 4.15. На ничейный результат дается коэффициент 3.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» продолжает радовать своих болельщиков победами. В последних двух турах клуб сумел оформить шесть очков в играх с «Ингульцом» и «Минаем», обыграв их (1:0) и (4:0) соответственно. Уверенные результаты позволяют команде занимать пятое место с неплохим отрывом от ближайших преследователей.

«Александрия» как раз и является преследователем своих нынешних соперников, находясь строчкой ниже и имея в активе на пять очков меньше. Команда в минувших турах была надежной в обороне и не позволила отличиться сначала «Руху» (0:0), а затем и харьковскому «Металлисту 1925» (2:0).

Информация для ставок

  • «Днепр-1» выиграл четыре из пяти последних поединков
  • Беспроигрышная серия «Александрии» составляет четыре матча (две победы и две ничьи)
  • Три минувших очных встречи завершились вничью (без учета дополнительного времени)
  • Восемь из девяти крайних игр клуба «Днепр-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы станем свидетелями игры двух стабильных коллективов из верхней части турнирной таблицы. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.45 1.86 1.98 1.54 2.51
Мелбет 1.78 2.04
1XBET 1.77 2.05
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Все комментарии
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18 ноября в 14:36
Футбольный клуб «Днепр-1» одержит победу.
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18 ноября в 13:36
Футбольный клуб «Днепр-1» выиграет матч.
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