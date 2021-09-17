«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (18.09.2021)

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вчера, 20:36

«Дженоа» примет «Фиорентину» в рамках очередного тура итальянской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Фиорентина». Поставить на победу «фиалок» можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Дженоа» за 3.40.

Форма команд

«Дженоа» в этом сезоне не впечатляет. Клуб набрал три балла и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Дженоа» ожидает серьезная проверка, клуб продал некоторых футболистов. Поединок против «фиалок» будет тяжелым.

«Фиорентина» в прошлом сезоне выглядела ужасно, команда была на грани вылета. Сейчас клуб преобразился и стартовал весьма успешно. У клуба шесть баллов и восьмая строчка в турнирной таблице. В последних матчах выглядит неплохо, команда много забивает и старается побеждать практически в каждой игре, клубу не всегда везет, но линия нападения стала играть заметно лучше, а это большой плюс.

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла четыре матча из последних пяти

«Дженоа» выиграл два матча из последних пяти

«Фиорентина» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Дженоа» в этом сезоне не впечатляет, команда в плохой форме и в последнее время чаще проигрывает, чего нельзя сказать о «Фиорентине». В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Фиорентины» больше двух по коэффициенту 3.40. «Фиалки» здорово смотрятся в атаке и совершенно точно не ограничатся одним забитым мячом в игре.

