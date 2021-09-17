ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (18.09.2021)

вчера, 20:36

«Дженоа» примет «Фиорентину» в рамках очередного тура итальянской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.402.28
Фонбет 3.40 3.30 2.20
Мелбет 3.68 3.38 2.23
1XBET 3.68 3.38 2.23
BetBoom 3.53 3.38 2.20

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Фиорентина». Поставить на победу «фиалок» можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Дженоа» за 3.40.

Форма команд

«Дженоа» в этом сезоне не впечатляет. Клуб набрал три балла и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Дженоа» ожидает серьезная проверка, клуб продал некоторых футболистов. Поединок против «фиалок» будет тяжелым.

«Фиорентина» в прошлом сезоне выглядела ужасно, команда была на грани вылета. Сейчас клуб преобразился и стартовал весьма успешно. У клуба шесть баллов и восьмая строчка в турнирной таблице. В последних матчах выглядит неплохо, команда много забивает и старается побеждать практически в каждой игре, клубу не всегда везет, но линия нападения стала играть заметно лучше, а это большой плюс.

Информация для ставок

  • «Фиорентина» выиграла четыре матча из последних пяти
  • «Дженоа» выиграл два матча из последних пяти
  • «Фиорентина» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Дженоа» в этом сезоне не впечатляет, команда в плохой форме и в последнее время чаще проигрывает, чего нельзя сказать о «Фиорентине». В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Фиорентины» больше двух по коэффициенту 3.40. «Фиалки» здорово смотрятся в атаке и совершенно точно не ограничатся одним забитым мячом в игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.95 1.95 1.55 2.60
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
zg8s9v32vdkr
zg8s9v32vdkr
вчера в 20:40
Футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100