«Эль Шаркиа» — «Фарко». Прогноз на матч чемпионата Египта (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:36

24 декабря 2021 года состоится поединок «Эль Шаркиа» — «Фарко» в рамках очередного тура Премьер-лиги Египта. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом по мнению букмекеров выглядит «Фарко». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа хозяев поля по 9.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эль Шаркиа» идет на последней строчке в турнирной таблице. У команды один балл. Всего коллектив один раз сыграл вничью и проиграл в шести встречах, побед еще не было. «Эль Шаркиа» забила три гола и пропустила 16 мячей.

«Фарко» идет в этом сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива — девять баллов. У команды три победы, ни одного ничейного исхода и четыре поражения. Всего клуб забил и пропустил одинаковое количество мячей — шесть.

Информация для ставок

● «Фарко» выиграл три матча из последних пяти

● «Эль Шаркиа» не побеждает на протяжении семи игр кряду

● У «Фарко» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на победу «Фарко» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.68.