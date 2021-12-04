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«Эльче» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (05.12.2021)

сегодня, 15:10

В рамках 16-го тура испанской Примеры «Эльче» примет «Кадис». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.334.36
Фонбет 2.05 3.15 4.05
Мелбет 2.06 3.34 4.28
1XBET 2.06 3.34 4.28
BetBoom 2.01 3.28 4.32

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Эльче». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Кадиса» в 4.05.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Эльче» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и семь поражений. «Эльче» забил 12 голов и пропустил 21 мяч в нынешнем сезоне Примеры. В последних встречах «Эльче» сыграл вничью с «Осасуной», а также проиграл «Бетису» и поделил очки с «Мальоркой».

«Кадис» находится в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. У команды столько же баллов, сколько и у оппонента — 12. В активе «Кадиса» две победы, шесть ничьих и семь поражений. Статистика забитых/пропущенных — 13:27. В последних встречах «Кадис» проиграл «Атлетико» из Мадрида, а также уступил «Хетафе» и выиграл у «Атлетика» из Бильбао.

Информация для ставок

  • «Кадис» выиграл два матча из последних пяти
  • «Эльче» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Кадиса» восемь забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Кадиса“» по коэффициенту 1.77. «Кадис» играет в лучший футбол, чем оппонент, шансы у этой команды на ничью или победу явно выше. Хозяева показывают очень слабую игру в последних матчах и мало забивают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.90 2.00 1.53 2.67 1.23 4.56
Мелбет 1.50 2.52
1XBET 1.50 2.52
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Все комментарии
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сегодня в 15:27
Футбольный клуб «Эльче» выиграет матч.
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