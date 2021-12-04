«Эльче» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (05.12.2021)

В рамках 16-го тура испанской Примеры «Эльче» примет «Кадис». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 18:15
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Эльче». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Кадиса» в 4.05.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.
Форма команд
«Эльче» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и семь поражений. «Эльче» забил 12 голов и пропустил 21 мяч в нынешнем сезоне Примеры. В последних встречах «Эльче» сыграл вничью с «Осасуной», а также проиграл «Бетису» и поделил очки с «Мальоркой».
«Кадис» находится в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. У команды столько же баллов, сколько и у оппонента — 12. В активе «Кадиса» две победы, шесть ничьих и семь поражений. Статистика забитых/пропущенных — 13:27. В последних встречах «Кадис» проиграл «Атлетико» из Мадрида, а также уступил «Хетафе» и выиграл у «Атлетика» из Бильбао.
Информация для ставок
- «Кадис» выиграл два матча из последних пяти
- «Эльче» выиграл один матч из последних пяти
- У «Кадиса» восемь забитых мячей в трех последних играх
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Кадиса“» по коэффициенту 1.77. «Кадис» играет в лучший футбол, чем оппонент, шансы у этой команды на ничью или победу явно выше. Хозяева показывают очень слабую игру в последних матчах и мало забивают.