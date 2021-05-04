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«Эмполи» — «Козенца». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

вчера, 09:56

В 36-м туре Серии В «Эмполи» примет дома «Козенцу». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.489.02
Лига Ставок 1.34 5.40 7.80
Мелбет 1.33 5.30 8.00
BetBoom 1.34 5.00 9.20

Ставки букмекеров

«Эмполи», по мнению букмекеров, фаворит данной встречи. Поставить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 1.45, в случае победы «Козенцы» зайдет коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.36.

Форма команд

«Эмполи» на всех парах летит к чемпионству. В этой игре команда наверняка захочет прервать свою серию без побед и порадовать болельщиков.

«Козенца» в прошлом туре разгромила «Пескару» (3:0) и продолжает упорную борьбу за выживание. На выезде команда играет очень вяло, последняя победа на чужом поле датируется 30 января.

Информация для ставок

  • «Эмполи» забивает в 10 домашних матчах подряд
  • Игра первого круга завершилась победой «Эмполи» (2:0)
  • «Козенца» забила всего один гол в последних пяти выездных поединках

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на П1 + ТМ 3.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.19.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лутон Таун» — «Ротерхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.74 1.70 2.25
Лига Ставок 2.46 1.51 1.96 1.79
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.24
BetBoom 4.40 1.18 2.52 1.47 1.99 1.75
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Эмполи»
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