«Эмполи» — «Козенца». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

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вчера, 09:56

В 36-м туре Серии В «Эмполи» примет дома «Козенцу». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Эмполи», по мнению букмекеров, фаворит данной встречи. Поставить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 1.45, в случае победы «Козенцы» зайдет коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.36.

Форма команд

«Эмполи» на всех парах летит к чемпионству. В этой игре команда наверняка захочет прервать свою серию без побед и порадовать болельщиков.

«Козенца» в прошлом туре разгромила «Пескару» (3:0) и продолжает упорную борьбу за выживание. На выезде команда играет очень вяло, последняя победа на чужом поле датируется 30 января.

Информация для ставок

«Эмполи» забивает в 10 домашних матчах подряд

Игра первого круга завершилась победой «Эмполи» (2:0)

«Козенца» забила всего один гол в последних пяти выездных поединках

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на П1 + ТМ 3.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.19.

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