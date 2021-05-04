«Эмполи» — «Козенца». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

В 36-м туре Серии В «Эмполи» примет дома «Козенцу». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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4 : 0
завершен
вчера, 15:00
Ставки букмекеров
«Эмполи», по мнению букмекеров, фаворит данной встречи. Поставить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 1.45, в случае победы «Козенцы» зайдет коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.
Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.36.
Форма команд
«Эмполи» на всех парах летит к чемпионству. В этой игре команда наверняка захочет прервать свою серию без побед и порадовать болельщиков.
«Козенца» в прошлом туре разгромила «Пескару» (3:0) и продолжает упорную борьбу за выживание. На выезде команда играет очень вяло, последняя победа на чужом поле датируется 30 января.
Информация для ставок
- «Эмполи» забивает в 10 домашних матчах подряд
- Игра первого круга завершилась победой «Эмполи» (2:0)
- «Козенца» забила всего один гол в последних пяти выездных поединках
Прогноз
Рекомендуем сделать ставку на П1 + ТМ 3.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.19.
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