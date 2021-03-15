ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Эмполи» — «Порденоне». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

вчера, 21:56

29-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд, где «Эмполи» примет «Порденоне». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.85 2.05
Лига ставок 1.73 2.03

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, на победу которых можно поставить по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Порденоне» идёт по коэффициенту 5.3, а на ничью можно поставить по коэффициенту 3.35.

Вероятность низового матча составляет 1.77 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 2.06.

Форма команд

«Эмполи» является главным фаворитом на победу во втором по силе чемпионате Италии. Команда лидирует и имеет отрыв от ближайших преследователей в 6 очков. Однако турнир продолжается и даже маленькая расслабленность коллектива может привести к тому, что он может потерять первое место. В последнем туре «Эмполи» обыграл «Виченцу Виртус» (2:0), а немного ранее сыграл вничью с «Читтаделлой» (1:1).

«Порденоне» располагается на 13-й позиции и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда имеет запас в шесть очков перед зоной вылета, а тренерскому штабу следует задуматься о том, чтобы внести изменения в тренировочный и игровой процесс. Последние два тура «Порденоне» закончил ничьей с «Пескарой» (0:0) и поражением от «Монцы» (0:2).

Информация для ставок

· «Эмполи» не проигрывает 23 матча в Серии B.

· «Порденоне» выиграл всего один матч из последних десяти в чемпионате.

· «Эмполи» закончил три последних домашних матча вничью.

· Последние три матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

Прогноз

«Эмполи» борется за выход в Серию А и на данный момент ближе всех остальных клубов к успеху. Предположим, что будет напряженная игра, в которой хозяева будут пытаться вскрыть оборону соперника. Рекомендуем сделать ставку ТМ 2.5. в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. «Эмполи», скорее всего, одержит победу, но крупного счета болельщики не увидят.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.85 2.05
Лига ставок 1.73 2.03
Варианты для Роналду: вернуться в «Реал» или МЮ, остаться в «Юве», перейти в ПСЖ или уехать в США
Вчера, 21:50Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии14
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 23:37
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Эмполи»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100