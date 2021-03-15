«Эмполи» — «Порденоне». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

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вчера, 21:56

29-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд, где «Эмполи» примет «Порденоне». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, на победу которых можно поставить по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Порденоне» идёт по коэффициенту 5.3, а на ничью можно поставить по коэффициенту 3.35.

Вероятность низового матча составляет 1.77 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.06.

Форма команд

«Эмполи» является главным фаворитом на победу во втором по силе чемпионате Италии. Команда лидирует и имеет отрыв от ближайших преследователей в 6 очков. Однако турнир продолжается и даже маленькая расслабленность коллектива может привести к тому, что он может потерять первое место. В последнем туре «Эмполи» обыграл «Виченцу Виртус» (2:0), а немного ранее сыграл вничью с «Читтаделлой» (1:1).

«Порденоне» располагается на 13-й позиции и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда имеет запас в шесть очков перед зоной вылета, а тренерскому штабу следует задуматься о том, чтобы внести изменения в тренировочный и игровой процесс. Последние два тура «Порденоне» закончил ничьей с «Пескарой» (0:0) и поражением от «Монцы» (0:2).

Информация для ставок

· «Эмполи» не проигрывает 23 матча в Серии B.

· «Порденоне» выиграл всего один матч из последних десяти в чемпионате.

· «Эмполи» закончил три последних домашних матча вничью.

· Последние три матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

Прогноз

«Эмполи» борется за выход в Серию А и на данный момент ближе всех остальных клубов к успеху. Предположим, что будет напряженная игра, в которой хозяева будут пытаться вскрыть оборону соперника. Рекомендуем сделать ставку ТМ 2.5. в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. «Эмполи», скорее всего, одержит победу, но крупного счета болельщики не увидят.