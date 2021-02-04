«Эрцгебирге» — «Гамбург». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (05.02.2021)

1612403594

сегодня, 04:53

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Эрцгебирге» ждет в гости «Гамбург». И мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.7. Победа хозяев поля оценивается в 4.8, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. На низовой матч ТМ 2.5 можно поставить за 2.15. Есть большая вероятность, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена котировкой 1.68.

Форма команд

После поражения «Бохума» в прошлом туре «Гамбург» увеличил свой отрыв, продолжая лидировать во второй Бундеслиге. Теперь команда имеет в активе +4 очка от ближайшего преследователя и уверенно продолжает путь к повышению в классе. В прошлом туре клуб на своем стадионе оказался сильнее «Падерборна» (3:1), а ранее сыграл вничью с «Фортуной» (0:0). Немного ниже в турнирной таблице образовалась группа преследователей из трех-четырех команд, но судьба выхода в Бундеслигу на данный момент полностью в руках «Гамбурга».

«Эрцгебирге» проигрывает «Гамбургу» 12 очков и располагается на 8-й позиции. Команда играет с переменным успехом и вряд ли может серьезно претендовать на выход в элитный дивизион. Последними результатами клуба стали победа над «Вюрцбургер Кикерс» (2:1) и крупное поражение на выезде от «Гройтер Фюрт» (0:3).

Информация для ставок

«Гамбург» не проигрывает в чемпионате уже 9 матчей подряд

Пять из шести последних матчей «Эрцгебирге» закончились тоталом больше 2.5 мячей

В пяти из шести личных встреч команд было забито не менее 3 мячей за игру

В 3 из 4 последних матчей «Эрцгебирге» как минимум одна команда не могла забить гол

Прогноз

«Гамбург» находится в хорошей физической форме и является явным фаворитом на победу. Сделать ставку на успех гостей с коэффициентом 1.7 можно в букмекерской конторе Мелбет.