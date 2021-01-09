«Эвертон» — «Ротерхэм»: прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

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09 января 2021, 11:37

«Эвертон» демонстрирует отличный уровень игры. Сумеет ли команда трансформировать его на матчи Кубка Англии?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила следующие котировки на грядущее противостоянии. Сыграть победу «Эвертона» можно за 1,33, ничья находится на отметке 5,30, а триумф команды гостей доступен за 9,20.

Тотал в этом противостоянии находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,67, а меньше доступно за 2,33.

Форма команд

«Эвертон» в прошлом туре АПЛ оступился и проиграл «Вест Хэму» (0:1). Сейчас команде необходимо попробовать реабилитироваться за последние неудачи, а вот для этого матч Кубка Англии может подойти весьма кстати. Если к поражению от «Манчестер Юнайтед» болельщики могли отнестись с пониманием, то они заметно огорчились, когда команда проиграла «молотобойцам».

«Ротерхэм» далек от своих лучших и оптимальных кондиций. На текущий момент команда идет на 23-м месте в Чемпиошипе. От спасительной зоны клуб отделяет целых три очка. Крайне важно начинать стабилизировать свои результаты, иначе можно отправиться в низшую лигу.

Информация для ставок

• «Эвертон» выиграл пять из 10 последних домашних поединков

• «Ротерхэм» проиграл семь гостевых поединков кряду

• «Ротерхэм» забил в семи последних выездных встречах всего четыре мяча

• Последний раз команды между собой играли в 2018 году. «Эвертон» одержал победу

Прогноз

По нашему мнению, в этом матче будет без сюрпризов. Хозяева должны побеждать и продолжать свой путь в следующий раунд соревнований. Предлагаем сыграть минусовую фору -1,5 мяча на победу «Эвертона» за котировку 1,95 в букмекерской конторе Фонбет.