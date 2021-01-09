«Эвертон» — «Ротерхэм»: прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

«Эвертон» демонстрирует отличный уровень игры. Сумеет ли команда трансформировать его на матчи Кубка Англии?
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2 : 1
завершен в доп. время
09 января 2021, 15:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет представила следующие котировки на грядущее противостоянии. Сыграть победу «Эвертона» можно за 1,33, ничья находится на отметке 5,30, а триумф команды гостей доступен за 9,20.
Тотал в этом противостоянии находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,67, а меньше доступно за 2,33.
Форма команд
«Эвертон» в прошлом туре АПЛ оступился и проиграл «Вест Хэму» (0:1). Сейчас команде необходимо попробовать реабилитироваться за последние неудачи, а вот для этого матч Кубка Англии может подойти весьма кстати. Если к поражению от «Манчестер Юнайтед» болельщики могли отнестись с пониманием, то они заметно огорчились, когда команда проиграла «молотобойцам».
«Ротерхэм» далек от своих лучших и оптимальных кондиций. На текущий момент команда идет на 23-м месте в Чемпиошипе. От спасительной зоны клуб отделяет целых три очка. Крайне важно начинать стабилизировать свои результаты, иначе можно отправиться в низшую лигу.
Информация для ставок
• «Эвертон» выиграл пять из 10 последних домашних поединков
• «Ротерхэм» проиграл семь гостевых поединков кряду
• «Ротерхэм» забил в семи последних выездных встречах всего четыре мяча
• Последний раз команды между собой играли в 2018 году. «Эвертон» одержал победу
Прогноз
По нашему мнению, в этом матче будет без сюрпризов. Хозяева должны побеждать и продолжать свой путь в следующий раунд соревнований. Предлагаем сыграть минусовую фору -1,5 мяча на победу «Эвертона» за котировку 1,95 в букмекерской конторе Фонбет.