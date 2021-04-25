«Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (26.04.2021)

«Эйбар» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 26 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» выступает более чем достойно, клуб показывает себя с хорошей стороны и очень хочет попасть в еврокубки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередной поединок Примеры.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры признали «Реал Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.60 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 4.10.
Форма команд
«Эйбар» замыкает турнирную таблицу испанской Примеры. В активе этого клуба 23 балла. Всего в этом сезоне у «Эйбара» четыре победы, 11 ничьих и 17 поражений. Клуб забил 23 мяча и пропустил 45 голов. В последних играх «Эйбар» играет очень плохо, команда не может выиграть и с каждым матчем лишь продлевает свою серию без набранных баллов.
«Реал Сосьедад» был прекрасен в самом начале сезона, но к ближе к концу начал неожиданно сдавать. Все началось после ужасного матча с «Барселоной», где баски пропустили много голов. Сейчас «Сосьедад» расположился на пятой строчке в турнирной таблице и набрал 50 баллов. В активе этого клуба 13 побед, 11 ничьих и восемь поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 34 мяча. В последних играх у «Сосьедада» было все очень плохо, лишь недавно клуб пришел в себя и начал набирать очки.
Информация для ставок
- «Реал Сосьедад» выиграл один матч из последних пяти
- У «Сосьедада» шесть побед в 15 гостевых матчах этого сезона
- «Эйбар» не может победить вот уже 17 игр кряду во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 1.38.