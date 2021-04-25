«Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (26.04.2021)

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вчера, 23:11

«Эйбар» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 26 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» выступает более чем достойно, клуб показывает себя с хорошей стороны и очень хочет попасть в еврокубки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередной поединок Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры признали «Реал Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.60 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 4.10.

Форма команд

«Эйбар» замыкает турнирную таблицу испанской Примеры. В активе этого клуба 23 балла. Всего в этом сезоне у «Эйбара» четыре победы, 11 ничьих и 17 поражений. Клуб забил 23 мяча и пропустил 45 голов. В последних играх «Эйбар» играет очень плохо, команда не может выиграть и с каждым матчем лишь продлевает свою серию без набранных баллов.

«Реал Сосьедад» был прекрасен в самом начале сезона, но к ближе к концу начал неожиданно сдавать. Все началось после ужасного матча с «Барселоной», где баски пропустили много голов. Сейчас «Сосьедад» расположился на пятой строчке в турнирной таблице и набрал 50 баллов. В активе этого клуба 13 побед, 11 ничьих и восемь поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 34 мяча. В последних играх у «Сосьедада» было все очень плохо, лишь недавно клуб пришел в себя и начал набирать очки.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» выиграл один матч из последних пяти

У «Сосьедада» шесть побед в 15 гостевых матчах этого сезона

«Эйбар» не может победить вот уже 17 игр кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 1.38.