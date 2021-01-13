«Эйпен» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.01.2021)

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13 января 2021, 16:29

В стартовом матче 20-го тура чемпионата Бельгии «Эйпен» на домашней арене сыграет против «Андерлехта». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 15 января 2021 года.

Ставки букмекеров

У букмекеров есть фаворит в этой игре – это команда гостей. Ставки на победу «Андерлехта» принимаются по коэффициенту 2.03. Заключить пари на то, что победа достанется «Эйпену», можно по котировке 3.54, а ничья идет за 3.64.

В плане результативности линия БК практически равная. Исход с условием ТМ(2,5) доступен за 1.98, ТБ (2,5) – 1.84.

Форма команд

Особыми успехами в этом сезоне «Эйпен» похвастаться не может. У команды 23 очка на счету и четырнадцатое место в турнирной таблице. Зону вылета клуб опережает на пять очков, поэтому пока его положение не катастрофичное.

В прошлом туре чемпионата Бельгии «Эйпен» переиграл в гостях «Серкль Брюгге» (2:1). Команда прервала серию из трех поражений подряд.

«Андерлехт» заметно подпортил свои результаты в последних играх. Команда уступила «Хеверли Лувен» (0:1) и «Шарлеруа» (0:1), но между этими матчами обыграла «Беерсхот» (2:0). В турнирной таблице подопечные Венсана Компани опустились на пятое место, выпав из четверки лидеров. Но реабилитироваться можно достаточно быстро, ведь отставание от топ-4 только условное.

Информация для ставок

«Эйпен» выиграл только в одном из четырех прошлых домашних матчей

«Андерлехт» не проигрывал в четырех предыдущих встречах с соперником – две победы и две ничьи

В девяти последних домашних матчах «Эйпена» прошла ставка на ОБЗ

«Андерлехт» не побеждал в пяти прошлых выездных матчах чемпионата Бельгии

Прогноз

«Андерлехт» выпал из первой четверки, что явно не входит в планы команды. По набору исполнителей гости существенно превосходят хозяев, поэтому вряд ли «Эйпен» сможет взять очки в этой встрече.

Берем ставку на победу гостей с коэффициентом 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.

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