«Факел» — «Иртыш Омск». Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

«Факел» сыграет против омского «Иртыша» в рамках 32-го тура второго по силе дивизиона России 24 марта. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.
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сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Ставки на победу «Факела» принимаются по коэффициенту 1.49. Также можно поставить на победу «Иртыша» за 7.90. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход за 3.60.
Форма команд
«Факел» идет на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 43 пункта. В последних матчах команда играет очень уверенно, но этого не хватит, для того чтобы попасть в топ-4 и выйти в РПЛ. «Факел» отпустил другие клубы на слишком большое расстояние, тем не менее, победить в матче против «Иртыша» и продолжить победную серию будет приятно.
Омский «Иртыш» находится на 17-й строчке в турнирной таблице и рискует опуститься еще ниже. Клуб набрал всего 33 пункта. В последних матчах «Иртыш» играет очень плохо и постоянно теряет очки. Поединок против «Факела» может стать очередной катастрофой.
Информация для ставок
- «Иртыш» проиграл четыре матча из последних пяти
- «Факел» не проигрывает десять матчей кряду
- «Иртыш» пропустил семь голов в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что первый гол в первом тайме забьет «Факел» — коэффициент 1.96. Также стоит присмотреться к ставке на 2-3 забитых мяча в поединке за 1.90.
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