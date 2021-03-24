«Факел» — «Иртыш Омск». Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

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сегодня, 00:19

«Факел» сыграет против омского «Иртыша» в рамках 32-го тура второго по силе дивизиона России 24 марта. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Факела» принимаются по коэффициенту 1.49. Также можно поставить на победу «Иртыша» за 7.90. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход за 3.60.

Форма команд

«Факел» идет на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 43 пункта. В последних матчах команда играет очень уверенно, но этого не хватит, для того чтобы попасть в топ-4 и выйти в РПЛ . «Факел» отпустил другие клубы на слишком большое расстояние, тем не менее, победить в матче против «Иртыша» и продолжить победную серию будет приятно.

Омский «Иртыш» находится на 17-й строчке в турнирной таблице и рискует опуститься еще ниже. Клуб набрал всего 33 пункта. В последних матчах «Иртыш» играет очень плохо и постоянно теряет очки. Поединок против «Факела» может стать очередной катастрофой.

Информация для ставок

«Иртыш» проиграл четыре матча из последних пяти

«Факел» не проигрывает десять матчей кряду

«Иртыш» пропустил семь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол в первом тайме забьет «Факел» — коэффициент 1.96. Также стоит присмотреться к ставке на 2-3 забитых мяча в поединке за 1.90.

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