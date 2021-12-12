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«Фамаликау» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

сегодня, 17:14

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» сыграет в гостях против «Фамаликау». Анализируем линию букмекеров и выбираем ставку на матч, который состоится 12 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.565.071.39
Фонбет 6.00 4.30 1.55
Мелбет 5.15 4.20 1.63
1XBET 5.15 4.20 1.63

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Бенфику» очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет принимаются по коэффициенту 1.43. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 4.70, а победа «Фамаликау» оценивается в 7.30.

Аналитики также считают, что матч получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.19.

Форма команд

«Фамаликау» базируется на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Набрав 10 очков за 13 туров, команда только на один балл опережает зону прямого вылета, имея в пассиве два поражения кряду – от «Портимоненси» (0:3) и «Жил Висенте» (0:4).

При этом, прежде у «Фамаликау», была положительная динамика. Команда смогла набрать очки в противостояниях с «Визелой» (1:1) и «Боавиштой» (5:2).

«Бенфика» в прошлом туре чемпионата Португалии уступила «Спортингу» в дерби Лиссабона. Таким образом «орлы» откатились на третью позицию в рейтинге, отпустив вперед лидеров на четыре балла.

Но эту неудачу «Бенфика» сполна скрасила успешными выступлениями на групповой стадии Лиги чемпионов. Домашняя победа над киевским «Динамо» (2:0) в сочетании с проигрышем «Барселоны» в Мюнхене от «Баварии» позволили клубу из Лиссабона квалифицироваться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Информация для ставок

  • «Бенфика» не проигрывала в 15 прошлых гостевых матчах чемпионата
  • В 3 предыдущих поединках «Фамаликау» в лиге сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Фамаликау» не побеждал в 6 прошлых домашних поединках чемпионата

Прогноз

Решив задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов, «Бенфика» может переключаться на чемпионат, где команде нужно настегать лидеров. Учитывая, что «Фамаликау» сейчас в плохой форме, рекомендуем ставку на фору (-1) в пользу гостей, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.74 1.71 2.22
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 2.18 1.76
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Все комментарии
rhp53dc9pt6d
rhp53dc9pt6d
сегодня в 18:45
Футбольный клуб Бенфика (Лиссабон) одержит победу.
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