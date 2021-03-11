«Фаренсе» — «Белененсеш»: прогноз на матч Примейры (13.03.2021)

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11 марта 2021, 11:38

13 марта в чемпионате Португалии сыграют «Фаренсе» и «Белененсеш». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Фаренсе» в грядущей встрече букмекеры предлагают за 2.50. Шансы «Белененсеша» одержать гостевую победу БК Бетсити оценивает в 3.24, а ничейный исход получил котировку 2.96.

Согласно линии, которую выставил букмекер, нас ожидает «низовой» поединок. Исход с тоталом меньше (2,5) голов доступен за 1.64, больше – 2.39.

Форма команд

«Фаренсе» на данный момент делит предпоследнее место в турнирной таблице с «Жил Висенте» и «Фамаликау». Своих конкурентов в борьбе за выживание команда опережает по дополнительным показателям, набрав 19 очков.

7 марта «Фаренсе» потерпел 11-е поражение в сезоне, проиграв в гостях «Риу Аве» (0:2). Перед этим у команды была серия из трех ничейных встреч кряду – «Гимарайнш» (2:2), «Бенфика» (0:0) и «Фамаликау» (0:0).

У «Белененсеша» турнирное положение благоприятней, нежели у его предстоящего соперника. Команда занесла себе в актив 22 балла, которые дают ей возможность базироваться на 12-м месте рейтинга.

В прошлом туре «Белененсеш» оборвал серию без поражений, которая длилась пять поединков. Неудачным для команды оказался домашний поединок против «Бенфики» (0:3).

Информация для ставок

• У «Фаренсе» нет побед в четырех прошлых домашних матчах – две ничьи и два поражения

• «Белененсеш» не побеждал в семи последних гостевых поединках чемпионата

• «Фаренсе» выиграл три из четырех домашних поединков у «Белененсеша»

Прогноз

С турнирной точки зрения, предстоящий матч важен хозяевам поля. «Фаренсе» из-за серии неудач оказался в зоне вылета, которую команда попробует покинуть по итогам грядущего тура.

«Белененсеш» редко добивается максимальных результатов в гостях, где команда чаще отдает очки своим соперникам, чем их набирает. Предлагаем сыграть победу «Фаренсе» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Бетсити.