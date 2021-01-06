«Фенербахче» — «Аланьяспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (07.01.2021)

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06 января 2021, 12:03

«Фенербахче» в рамках 17-го тура чемпионата Турции принимает «Аланьяспор». Каковы шансы хозяев на то, что им удастся одержать победу?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на этот матч. Победу «Фенербахче» можно взять за 2,11, ничья доступна на отметке 3,50, а триумф команды гостей можно сыграть за 3,45.

Тотал в этой игре классический 2,5 мяча. Больше представлен за 1,74, а меньше — за 2,21.

Форма команд

«Фенербахче» демонстрирует весьма неплохой уровень в последних встречах. Благодаря этому удалось переиграть «Башакшехир» (4:1) и «Касымпашу» (3:0). Эти триумфы позволили подняться на пятую позицию в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет одно очко. После не самого удачного старта сезона у «Фенербахче» есть отличные шансы побороться за чемпионство.

«Аланьяспор» находится на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 30 набранных очков. Клуб на один зачетный пункт опережает своего ближайшего соперника. В прошлом туре удалось прервать серию из трех матчей без побед, переиграв «Башакшехир» (3:0). Надежная игра в обороне для «Аланьяспора» является ключом к успеху. Меньше пропустил только лидер первенства «Галатасарай» — десять мячей.

Информация для ставок

· «Фенербахче» победил в шести из 10 последних домашних встреч

· «Аланьяспор» проиграл четыре последних выездных поединка

· В двух последних играх между собой у команд зафиксирована ничья

Прогноз

Мы считаем, что как бы ни разворачивались события в этом противостоянии, фаворитом поединка является «Фенербахче». У команды есть преимущество в классе, да и стоит признать, что на домашней арене гораздо лучше выступает клуб, нежели делает это в гостях. «Аланьяспор» не сумеет сдержать атакующий потенциал соперника. Наша ставка — победа «Фенербахче» с коэффициентом 2,16.