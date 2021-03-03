«Фенербахче» — «Антальяспор». Прогноз на матч Супер-Лиги (04.03.2021)

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вчера, 21:52

«Фенербахче» и «Антальяспор» проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Турции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Фенербахче» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити предлагает с коэффициентом 1.50. Вероятность ничейного исхода БК оценивает в 4.60, а победа «Антальяспора» котируется отметкой 6.95.

Ставки на тотал больше (2,5) голов можно разместить с коэффициентом 1.80, меньше – 2.00.

Форма команд

«Фенербахче» выступает сериями в этом розыгрыше чемпионата Турции. Стамбульский коллектив дважды проиграл в пяти прошлых турах, уступив «Галатасараю» (0:1) и «Гезтепе» (0:1).

«Антальяспор» может занести себе в актив этот розыгрыш турецкого чемпионата. Набрав 34 зачетных пункта, команда не претендует на еврокубковую зону, но и в борьбе за выживание участие тоже не принимает.

Пять прошлых матчей «Антальяспора» в Супер-Лиге завершились вничью.

Информация для ставок

«Фенербахче» не побеждал в трех последних домашних играх

«Антальяспор» не проигрывал в восьми предыдущих гостевых поединках

Последняя встреча команд на поле «Фенербахче» завершилась победой «Антальяспора»

Прогноз

Вряд ли «Фенербахче» сумеет добиться уверенной победы в этом матче. У «канареек» есть заметные проблемы в атаке, которая сейчас редко забивает больше гола за один матч.

«Антальяспор» очень надежно действует в обороне, добиваясь за счет этого положительных результатов. Предлагаем рассмотреть ставку на фору гостей (+1,5) по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.

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