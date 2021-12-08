«Ференцварош» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 11:45

6 декабря 2021 года Будапешт примет матч заключительного тура групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграют местный «Ференцварош» и «Байер». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры ставят на гостей грядущего противостояния. Поставить на победу «Байера» компания Фонбед дает возможность по коэффициенту 1.82. Ничья в этой игре идет по 4.20, а победа «Ференцвароша» доступна по котировке 4.25.

Форма команд

У «Ференцвароша» ничего не получилось на групповой стадии Лиги Европы. Чемпион Венгрии проиграл все пять матчей квартета с общим счетом 4:12, а в минувшем туре соревнований уступил в гостях «Бетису» (0:2).

«Байер» уже выполнил поставленную задачу и гарантировал себе проход в следующий тур. «Фармацевты», набрав 13 очков, единолично лидируют в группе, но чтобы не подпустить к себе второй «Бетис», представителю Германии нужно набрать хотя бы один балл в Будапеште.

Информация для ставок

• «Байер» не проигрывал в 10 прошлых гостевых матчах всех турниров

• В 6 прошлых матчах на своем поле «Ференцварош» оформил только одну победу

• «Байер» победил «Ференцварош» на своем поле (2:1) в первом матче группы

Прогноз