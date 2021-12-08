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«Ференцварош» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 11:45

6 декабря 2021 года Будапешт примет матч заключительного тура групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграют местный «Ференцварош» и «Байер». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.14 4.08 1.89
1XBET 4.14 4.08 1.89
BetBoom 4.26 3.91 1.84

Ставки букмекеров

Букмекеры ставят на гостей грядущего противостояния. Поставить на победу «Байера» компания Фонбед дает возможность по коэффициенту 1.82. Ничья в этой игре идет по 4.20, а победа «Ференцвароша» доступна по котировке 4.25.

Форма команд

У «Ференцвароша» ничего не получилось на групповой стадии Лиги Европы. Чемпион Венгрии проиграл все пять матчей квартета с общим счетом 4:12, а в минувшем туре соревнований уступил в гостях «Бетису» (0:2).

«Байер» уже выполнил поставленную задачу и гарантировал себе проход в следующий тур. «Фармацевты», набрав 13 очков, единолично лидируют в группе, но чтобы не подпустить к себе второй «Бетис», представителю Германии нужно набрать хотя бы один балл в Будапеште.

Информация для ставок

• «Байер» не проигрывал в 10 прошлых гостевых матчах всех турниров
• В 6 прошлых матчах на своем поле «Ференцварош» оформил только одну победу
• «Байер» победил «Ференцварош» на своем поле (2:1) в первом матче группы

Прогноз

«Ференцварошу» нет смысла отсиживаться в обороне, поэтому хозяева должны предпринять попытку порадовать своих болельщиков в заключительной игре еврокубка. «Байер» же очень силен в атаке, поэтому советуем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:50
Байер выиграет этот матч
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