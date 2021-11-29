«Фиорентина» – «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (30.11.2021)

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29 ноября 2021, 19:14

В рамках 15-го тура высшего дивизиона Италии мы увидим сражение, где «Фиорентина» на своем поле примет «Сампдорию». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.65 на победу «Фиорентины», остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.24, а победа «Сампдории» оценивается по коэффициенту 5.1.

Форма команд

«Фиорентина» с середины сентября продолжает чередовать победы с поражениями. Вот и в минувших двух турах «фиалки» сначала обыграли дома «Милан» (4:3), а затем в следующем матче проиграли на выезде «Эмполи» (1:2).

«Сампдория» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Коллектив из Генуи в крайних турах радовал своих болельщиков победами, первой была повержена на выезде «Салернитана» (2:0), а затем последовала очередь «Вероны» (3:1).

Информация для ставок

• «Фиорентина» в последних шести матчах победила три раза и трижды потерпела поражение

• «Сампдория» проиграла в гостях в трех из четырех последних поединков

• Пять из семи крайних игр с участием «Фиорентины» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Фиорентина» настроена на победу, но и «Сампдория» готова отдать все силы ради достижения положительного результата. Предлагаем поверить в обмен голами и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.77.