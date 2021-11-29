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«Фиорентина» – «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (30.11.2021)

29 ноября 2021, 19:14

В рамках 15-го тура высшего дивизиона Италии мы увидим сражение, где «Фиорентина» на своем поле примет «Сампдорию». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.115.58
Фонбет 1.67 3.90 5.10
Мелбет 1.73 4.09 4.77
1XBET 1.77 3.88 5.20
BetBoom 1.76 3.75 4.94

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.65 на победу «Фиорентины», остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.24, а победа «Сампдории» оценивается по коэффициенту 5.1.

Форма команд

«Фиорентина» с середины сентября продолжает чередовать победы с поражениями. Вот и в минувших двух турах «фиалки» сначала обыграли дома «Милан» (4:3), а затем в следующем матче проиграли на выезде «Эмполи» (1:2).

«Сампдория» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Коллектив из Генуи в крайних турах радовал своих болельщиков победами, первой была повержена на выезде «Салернитана» (2:0), а затем последовала очередь «Вероны» (3:1).

Информация для ставок

• «Фиорентина» в последних шести матчах победила три раза и трижды потерпела поражение
• «Сампдория» проиграла в гостях в трех из четырех последних поединков
• Пять из семи крайних игр с участием «Фиорентины» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Фиорентина» настроена на победу, но и «Сампдория» готова отдать все силы ради достижения положительного результата. Предлагаем поверить в обмен голами и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.50 1.34 2.19 1.75 1.73 2.21
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 7.07 1.11
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