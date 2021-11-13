Франция – Казахстан. Прогноз на матч квалификации на чемпионат мира 2022 года (13.11.2021)

В очередном туре группы D сборная Казахстана сыграет на поле Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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8 : 0
завершен
13 ноября 2021, 22:45
суббота
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.03. В случае победы Казахстана зайдет невероятный коэффициент 55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 14.5.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.04 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.8.
Форма команд
Казахстан идет на последнем месте в группе и оставшиеся поединки команда проведет без турнирного значения для себя. Коллектив не смог навязать конкуренцию большинству сборных и набрал всего три очка, не победив ни в одном поединке. В прошлой игре Казахстан проиграл на своем поле Финляндии (0:2), а немного ранее с тем же счетом уступил сборной Боснии и Герцеговины (0:2).
Французы еще не гарантировали себе первое место, но являются главными кандидатами на победу в группе. Команда не проиграла ни одного матча и набрала 12 очков, опережая ближайшего конкурента на три пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с Казахстаном коллектив может гарантировать себе прямую путевку в Катар в случае успеха. Последние два матча сборной Франции завершились победой над Финляндией (2:0) и ничейным результатом с Украиной (1:1).
Информация для ставок
- Франция не проиграла ни одного матча в основное время из десяти последних поединков, а Казахстан не смог одержать ни одной победы
- Казахстан забил только в шести из десяти последних матчей на выезде
- Франция выиграла у Казахстана в матче первого круга квалификации (2:0)
Прогноз
Сборная Франции будет играть на победу, ведь находится в шаге от выхода на ЧМ-2022 в Катаре. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу чемпионов мира с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. Всех болельщиков ждет интересный и зрелищный поединок.