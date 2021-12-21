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«Клермон» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

21 декабря 2021, 16:28

В очередном тура французского чемпионата пройдет очная встреча между «Клермоном» и «Страсбуром». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на игру, которая состоится 22 декабря.

Франция. Лига 1 2021/2022
Клермон
Страсбур
- : -
матч перенесен
22 декабря 2021, 23:00
среда
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.193.322.46
Фонбет 3.85 3.30 2.05
Мелбет 3.69 3.38 2.15
1XBET 3.66 3.66 2.12

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в данной паре аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают гостям. Поставить на победу «Страсбура» можно по коэффициенту 2.40, ничья получила цену 3.50, а победа «Клермона» доступна по котировке 2.89.

Линию результативности на эту встречу букмекер расписал следующим образом: ТМ(2,5) голов – 1.96, ТБ(2,5) – 1.93. Заключить пари на обмен голами можно по котировке 1.85.

Форма команд

«Клермон» занимает 16-е место в рейтинге Лиги 1 по итогам 18 сыгранных туров. В прошлой игре чемпионата команда смогла добыть четвертую победу в сезоне, обыграв в гостях «Анже» (1:0).

Футболисты «Клермона» реабилитировались за серию без побед, которая затянулась на семь туров, в которых команда шесть раз уступала своим соперникам.

«Страсбур» в последней игре чемпионата Франции уступил дома «Марселю» (0:2). Это поражение стало для команды шестым в текущем розыгрыше Лиги 1 и первым за шесть предыдущих матчей. В общем зачете чемпионата «Страсбур» поднялся на седьмое место, а от зоны еврокубков команда отстает лишь на два балла.

Информация для ставок

  • «Клермон» и «Страсбур» сыграли на ТМ(2,5) в 3 прошлых очных встречах
  • «Клермон» проиграл 3 из прошлых 5 домашних матчей Лиги 1
  • «Страсбур» не проигрывал в 4 последних гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

До поражения от «Марселя» в прошлом туре чемпионата «Страсбур» выступал очень хорошо. А вот «Клермон» обыграл «Анже» благодаря огромному везению. Учитывая, что хозяева находятся в неоднозначной форме, предлагаем ставку на нулевую фору «Страсбура», которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.50 1.90 2.01 1.50 2.77
Мелбет 1.80 2.13
1XBET 1.92 2.02
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Gahi
Gahi
21 декабря 2021 в 22:11
Победа команды "Страсбур" в этом матче. Удачи
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