«Лион» — «Мец». Прогноз на матч французской Лиги 1 (22.12.2021)

«Лион» в 19-м туре чемпионата Франции примет «Мец» на домашней арене. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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1 : 1
завершен
22 декабря 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
«Лион» считается очевидным фаворитом грядущего противостояния. Сделать ставку на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.36. Другой по вероятности исход – это ничья по цене 5.50, а победа «Меца» оценивается по котировке 8.20.
Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.50.
Форма команд
Футболистам «Лиона» удалось взять только одну победу в четырех предыдущих турах чемпионата Франции. После успешного поединка с «Монпелье» в гостях (1:0) команда проиграла дома «Реймсу» (1:2), а также дважды сыграла вничью – с «Бордо» (2:2) и «Лиллем» (0:0). На данный момент «Лион» идет 13-м в общем зачете Лиги 1, отставая от пятерки лидеров на пять баллов.
«Мец» смог поправить турнирное положение и условно покинуть зону прямого вылета. Случился прогресс благодаря двум победам, которые удалось взять в противостояниях с «Ниццей» (1:0) и «Лорьяном» (4:1) в прошлых турах. Между этими матчами «бордовые» также потерпели два фиаско в лиге, проиграв «Монпелье» (1:3) и «Монако» (4:0).
Информация для ставок
- В 3 последних матчах «Меца» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
- «Лион» побеждал «Мец» в 4 из 5 прошлых домашних матчей
- В 3 из последних 4 домашних матчей «Лиона» во всех турнирах сыграл исход ТБ(2,5)
Прогноз
«Лион» переживает кризисный период, но в родных стенах «ткачам» вполне по силам обыграть «Мец», который тоже находится в неоднозначной форме. Учитывая, что обе команды стабильно пропускают, предлагаем комбинированную ставку – победа «Лиона» и ТБ(2.5) голов. На эти события можно поставить по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.