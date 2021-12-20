«Лион» — «Мец». Прогноз на матч французской Лиги 1 (22.12.2021)

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20 декабря 2021, 23:03

«Лион» в 19-м туре чемпионата Франции примет «Мец» на домашней арене. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

«Лион» считается очевидным фаворитом грядущего противостояния. Сделать ставку на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.36. Другой по вероятности исход – это ничья по цене 5.50, а победа «Меца» оценивается по котировке 8.20.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Футболистам «Лиона» удалось взять только одну победу в четырех предыдущих турах чемпионата Франции. После успешного поединка с «Монпелье» в гостях (1:0) команда проиграла дома «Реймсу» (1:2), а также дважды сыграла вничью – с «Бордо» (2:2) и «Лиллем» (0:0). На данный момент «Лион» идет 13-м в общем зачете Лиги 1, отставая от пятерки лидеров на пять баллов.

«Мец» смог поправить турнирное положение и условно покинуть зону прямого вылета. Случился прогресс благодаря двум победам, которые удалось взять в противостояниях с «Ниццей» (1:0) и «Лорьяном» (4:1) в прошлых турах. Между этими матчами «бордовые» также потерпели два фиаско в лиге, проиграв «Монпелье» (1:3) и «Монако» (4:0).

Информация для ставок

В 3 последних матчах «Меца» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Лион» побеждал «Мец» в 4 из 5 прошлых домашних матчей

В 3 из последних 4 домашних матчей «Лиона» во всех турнирах сыграл исход ТБ (2,5)

Прогноз