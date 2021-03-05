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«Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (06.03.2021)

05 марта 2021, 00:52

6 марта в 24-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Фрайбургом». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов букмекерской конторы и прогнозами на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.123.981.73
Fonbet Live! 34.00 5.60 1.18
Мелбет 5.69 4.15 1.63
Лига ставок 4.80 4.00 1.70
BetBoom 5.19 3.89 1.68

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры дают гостям. В букмекерской конторе Мелбет каждый желающий может поставить на победу «Лейпцига» с коэффициентом 1.68. Рискнуть деньгами и выбрать «Фрайбург» линия предлагает за 5.1, а вероятность ничьи оценивается в 4.1.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно с коэффициентом 1.69, а предположить, что матч окажется скудным на голы — за 2.25.

Форма команд

«Фрайбург» продолжает находиться в середине турнирной таблицы, показывая переменные результаты. Команда идет на восьмом месте, побороться за участие в Лиге Европы в следующем сезоне у коллектива, скорее всего, не выйдет. Тем не менее задачей клуба остается стабильное выступление в чемпионате Германии. В прошлом туре «Фрайбург» выиграл на выезде у «Байера» (2:1), а ранее уступил на своем стадионе «Униону Берлин» (0:1).

«РБ Лейпциг» смог сократить отставание от «Баварии» до двух очков и теперь продолжает преследование с удвоенной силой. Шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов у подопечных Нагельсманна очень мало, поэтому, скорее всего, коллектив сможет сосредоточиться на борьбе за чемпионство. В прошлых двух турах Бундеслиги «РБ Лейпциг» уверенно переиграл «Герту» (3:0) и с трудом достиг победы в матче с «Боруссией М» (3:2).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» выиграл семь последних матчей в Бундеслиге
  • Шесть из семи последних матчей «РБ Лейпциг» закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» находится в оптимальных кондициях и обязан побеждать в этом матче, если команда все еще надеется навязать борьбу за чемпионство. Считаем, что гости возьмут инициативу в руки с первых минут и быстро смогут достичь результата. Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» в первом тайме можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.123.981.73
Fonbet Live! 34.00 5.60 1.18
Мелбет 5.69 4.15 1.63
Лига ставок 4.80 4.00 1.70
BetBoom 5.19 3.89 1.68
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sv_1969
sv_1969
05 марта в 02:34
Гости должны побеждать
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