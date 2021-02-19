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«Фрайбург» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

вчера, 16:24

В 22-м туре чемпионата Германии «Унион Берлин» приедет в гости к «Фрайбургу» и попытается отобрать очки у хозяев. Встреча состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.243.09
Fonbet 2.45 3.15 3.10
Мелбет 2.58 3.19 3.19
Лига ставок 2.49 3.15 3.00
Pin-up 2.55 3.15 3.00
BetBoom 2.57 3.18 3.03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» с коэффициентом 2.48. На победу гостей в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 3.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.2.

На исход с большим количеством взятия ворот (ТБ 2,5) можно поставить за 2.07. Низовой тотал меньше 2,5 мячей стоит 1.81.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. «Фрайбург» не очень удачно выступает в выездных матчах, но на своем стадионе с набором очков у команды все в полном порядке. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл в ничью с «Вердером» (0:0), а немного ранее на своем поле обыграл «Боруссию Д» (2:1).

«Унион Берлин» является типичным середняком Бундеслиги, который в последних нескольких матчах не может одержать победу. У команды хороший запас очков с первой половины чемпионата, что позволяет им оставаться на девятом месте в Бундеслиге и чувствовать себя в безопасности. В двух последних встречах «Унион Берлин» сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а немного ранее уступил «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Унион Берлин» не может выиграть пять матчей подряд
  • В последних пяти матчах между командами было забито более двух мячей
  • «Унион Берлин» проиграл три последние выездные встречи в чемпионате
  • «Фрайбург» не проигрывает в семи домашних матчах подряд

Прогноз

В матче соседей по турнирной таблице откровенным фаворитом нам видится «Фрайбург». Команда уверенно играет дома и наверняка сможет продлить эту приятную серию. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.48 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Шальке» — «Боруссия» Д.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.243.09
Fonbet 2.45 3.15 3.10
Мелбет 2.58 3.19 3.19
Лига ставок 2.49 3.15 3.00
Pin-up 2.55 3.15 3.00
BetBoom 2.57 3.18 3.03
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Думаю, что ТБ (2,5 ) наиграют...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:26
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Фрайбург»
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