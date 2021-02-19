«Фрайбург» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

1613741048

вчера, 16:24

В 22-м туре чемпионата Германии «Унион Берлин» приедет в гости к «Фрайбургу» и попытается отобрать очки у хозяев. Встреча состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» с коэффициентом 2.48. На победу гостей в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 3.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.2.

На исход с большим количеством взятия ворот ( ТБ 2,5) можно поставить за 2.07. Низовой тотал меньше 2,5 мячей стоит 1.81.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. «Фрайбург» не очень удачно выступает в выездных матчах, но на своем стадионе с набором очков у команды все в полном порядке. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл в ничью с «Вердером» (0:0), а немного ранее на своем поле обыграл «Боруссию Д» (2:1).

«Унион Берлин» является типичным середняком Бундеслиги, который в последних нескольких матчах не может одержать победу. У команды хороший запас очков с первой половины чемпионата, что позволяет им оставаться на девятом месте в Бундеслиге и чувствовать себя в безопасности. В двух последних встречах «Унион Берлин» сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а немного ранее уступил «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

«Унион Берлин» не может выиграть пять матчей подряд

В последних пяти матчах между командами было забито более двух мячей

«Унион Берлин» проиграл три последние выездные встречи в чемпионате

«Фрайбург» не проигрывает в семи домашних матчах подряд

Прогноз

В матче соседей по турнирной таблице откровенным фаворитом нам видится «Фрайбург». Команда уверенно играет дома и наверняка сможет продлить эту приятную серию. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.48 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Шальке» — «Боруссия» Д.