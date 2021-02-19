«Фрайбург» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

В 22-м туре чемпионата Германии «Унион Берлин» приедет в гости к «Фрайбургу» и попытается отобрать очки у хозяев. Встреча состоится 20 февраля 2021 года.
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сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» с коэффициентом 2.48. На победу гостей в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 3.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.2.
На исход с большим количеством взятия ворот (ТБ 2,5) можно поставить за 2.07. Низовой тотал меньше 2,5 мячей стоит 1.81.
Форма команд
Команды находятся по соседству в турнирной таблице, их разделяет всего одно очко. «Фрайбург» не очень удачно выступает в выездных матчах, но на своем стадионе с набором очков у команды все в полном порядке. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл в ничью с «Вердером» (0:0), а немного ранее на своем поле обыграл «Боруссию Д» (2:1).
«Унион Берлин» является типичным середняком Бундеслиги, который в последних нескольких матчах не может одержать победу. У команды хороший запас очков с первой половины чемпионата, что позволяет им оставаться на девятом месте в Бундеслиге и чувствовать себя в безопасности. В двух последних встречах «Унион Берлин» сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а немного ранее уступил «Майнцу» (0:1).
Информация для ставок
- «Унион Берлин» не может выиграть пять матчей подряд
- В последних пяти матчах между командами было забито более двух мячей
- «Унион Берлин» проиграл три последние выездные встречи в чемпионате
- «Фрайбург» не проигрывает в семи домашних матчах подряд
Прогноз
В матче соседей по турнирной таблице откровенным фаворитом нам видится «Фрайбург». Команда уверенно играет дома и наверняка сможет продлить эту приятную серию. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.48 в букмекерской конторе Мелбет.
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