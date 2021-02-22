«Фуэнлабрада» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (22.02.2021)

«Фуэнлабрада» играет против «Реала Овьедо» в рамках 26-го тура испанской Сегунды. Эти команды встретятся 22 февраля 2021 года. Оба клуба находятся не на самых высоких местах в чемпионате и беспокоятся о том, как бы им остаться в Сегунде и не вылететь в дивизион ниже. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
«Фуэнлабрада» выиграет этот матч за коэффициент 2.45. На ничейный исход можно будет поставить за 2.70. Победу «Реала Овьедо» оценивают в 3.65.
Форма команд
«Фуэнлабрада» в нынешнем сезоне расположилась на 11-й строчке в таблице. В активе у команды 33 пункта. Клуб выиграл семь матчей, еще 12 были сыграны вничью. Также «Фуэнлабрада» шесть раз проиграла в нынешнем сезоне. Количество пропущенных и забитых голов у клуба одинаковое (26). «Фуэнлабрада» не преследует никаких целей, кроме как остаться в Сегунде на следующий сезон.
«Реал Овьедо» находится на 13-й строчке в таблице. В нынешнем сезоне команда победила семь раз, еще десять матчей сыграла вничью и восемь раз проиграла. У «Овьедо» 31 балл в активе, клуб отстает от своего оппонента на два очка. «Реал Овьедо» забил 28 голов и пропустил 26 мячей. Последние матчи клуба выглядят так, словно «Реал» уже мысленно провалился на дно таблицы. Команда совершенно не хочет побеждать.
Информация для ставок
- «Фуэнлабрада» не проигрывает четыре матча кряду
- «Реал Овьедо» выиграл один матч из последних пяти
- «Фуэнлабрада» выиграла лишь два домашних матча из двенадцати в Сегунде
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют за коэффициент 2.20. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет в первом тайме за коэффициент 2.00. Это будет сложный матч для гостей, которые лишь недавно прервали серию без побед.