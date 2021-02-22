«Фуэнлабрада» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (22.02.2021)

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сегодня, 14:17

«Фуэнлабрада» играет против «Реала Овьедо» в рамках 26-го тура испанской Сегунды. Эти команды встретятся 22 февраля 2021 года. Оба клуба находятся не на самых высоких местах в чемпионате и беспокоятся о том, как бы им остаться в Сегунде и не вылететь в дивизион ниже. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Фуэнлабрада» выиграет этот матч за коэффициент 2.45. На ничейный исход можно будет поставить за 2.70. Победу «Реала Овьедо» оценивают в 3.65.

Форма команд

«Фуэнлабрада» в нынешнем сезоне расположилась на 11-й строчке в таблице. В активе у команды 33 пункта. Клуб выиграл семь матчей, еще 12 были сыграны вничью. Также «Фуэнлабрада» шесть раз проиграла в нынешнем сезоне. Количество пропущенных и забитых голов у клуба одинаковое (26). «Фуэнлабрада» не преследует никаких целей, кроме как остаться в Сегунде на следующий сезон.

«Реал Овьедо» находится на 13-й строчке в таблице. В нынешнем сезоне команда победила семь раз, еще десять матчей сыграла вничью и восемь раз проиграла. У «Овьедо» 31 балл в активе, клуб отстает от своего оппонента на два очка. «Реал Овьедо» забил 28 голов и пропустил 26 мячей. Последние матчи клуба выглядят так, словно «Реал» уже мысленно провалился на дно таблицы. Команда совершенно не хочет побеждать.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не проигрывает четыре матча кряду

«Реал Овьедо» выиграл один матч из последних пяти

«Фуэнлабрада» выиграла лишь два домашних матча из двенадцати в Сегунде

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют за коэффициент 2.20. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет в первом тайме за коэффициент 2.00. Это будет сложный матч для гостей, которые лишь недавно прервали серию без побед.